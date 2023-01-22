大型內房集體業務不足　脫惡性循環取經屯門娜娜｜刁佬

已有遵守13.24條，即是「發行人經營的業務（不論由其直接或間接進行）須有足夠的業務運作並且擁有相當價值的資產支持其營運，其證券才得以繼續上市。」奧園（3883）的補救期限在今年七月，融創中國（1918）及世茂（0813）在今年九月，屈指一算，給予他們的時間其實不多。

過去刁佬在本欄中討論的13.24案例都是細價股為主。細價股為求做世界，短時間內散股票，成本越輕越好，實力不足的老千，連似樣啲嘅架撐都無，踩中13.24業務不足，炸到粉身碎骨是自然的事。不過以上談及的內房企業大型到數百億計，地盤及地皮儲備眾多，咁都中13.24又係點解呢。

在復牌條件中，除咗見到佢哋中13.24，仲見到佢哋進行緊財務重組，債務資產唔郁得，需知道房地產開發商講求投地賣樓，投地資金數目鉅大，如果債務資產都唔郁得，試問又點投地？無得投地自然無得起樓，無得起樓自然無得賣。在聯交所眼中，房地產開發商無樓賣，仲唔係無業務？

目前市場欠充足流動性

有朋友會問，13.24條話明「擁有相當價值的資產支持其營運」都可構成復牌理由呀，大大間內房，曾經上百億，無理由連一件似樣嘅資產都無，過唔到聯交所最低要求？無錯大大間內房應該有「似樣嘅資產」，可惜現在市場流動性欠奉，接貨者勒緊褲頭，內房「擁有相當價值的資產」，但無流通性套現，又如何「支持其營運」呢？內房跌落的惡性循環，正好體現地獄不止十八層。

說到底，現在停牌中的內房，要好似剛剛結婚的屯門娜娜，最需要一位Sugar Honey，又或者白武士注入資金拯救。不過內房的債務如黑洞，個氹好難填得完，市場中風雨飄搖，邊有咁多Honey / 勇士有擔當，孭起人哋一世？相信今年可以證實，交易所對市場所有大小的上市公司是一視同人，如果各位喺長期未能復牌嘅上市公司有任何投資，最好做足安全措施。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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