美財長耶倫籲國會提高政府債務上限　絕不以削開支為談判籌碼

美國政府的債務總額，已於上周四觸及上限總額31.4萬億美元水平。正在出訪非洲的財長耶倫再次呼籲國會可以提高政府的債務上限，又指出國會不能以此作為與政府就削減開支的談判籌碼。



耶倫指出作為財長深信財政可持續性對任何國家均相當重要，卻不能以此作為能否支付債務作為談判條件，又指出若政府未能支付債務會對經濟產生破壞性效果，明言美國政府不能違約，並會採取一切可行措施與國會合作。她又相信國會議會會了解債務違約對美國及全球經濟帶來的災難。

她認為美國國會最終會同意提高政府債務上限水平，惟對共和黨議員要求削減開支以換取提高債務務上限的做法屬不負責任。

美國中期選舉：圖為2022年11月7日，沐浴在晨光中的美國國會山莊。（AP）

官方數據顯示政府未曾違約

從官方數據顯示，美國政府未曾出現債務違約。從1997至2022年期，政府債務上限水平獲調高22%。日前《路透》引述白宮消息指出，政府會在今年4月中截止報稅後，優先就一項提高債務限的法案談判。

標普﹑穆迪及惠譽3間投資評級機構認為，美政府最終可與國會達成上調債務上限協議；惠譽及穆迪仍予美國政府AAA信用評級，標普則予美國政府AA+評級。

穆迪指出受到政治不穩影響，預料國會或拖至較後的時間或以漸進方式達成協議，將加劇金融市場波動；又指出即使國會未能就債務上限達成協議，政府仍可以透過優先處理債務問題，繼續按時足額償付債務。

惠譽認為政府及國會可在前者現金及借貸能力到極限前達成協議，可是一旦政府未能償還部份債務，將不符其予美國政府AAA信貸評級的預期。