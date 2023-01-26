金銀業貿易場兔年新春開市　九九金第一口價每両報18088元

今日﹙26日﹚大年初五，金銀業貿易場按傳統舉辦新春開市儀式。根據大會安排，大約早上8時40分，在香港少青步操管樂團帶領下，金銀業貿易場理事長張德熙、副理事長謝滿全、副理事長李惟宏議員、監事長鄭錦標、行政總裁馮煒能將陪同主禮嘉賓、政務司司長陳國基進場，屆時張德熙及陳國基會發表新春致詞。

到9時正，金銀業貿易場將競價九九金及競價人民幣公斤條，兔年第一口金價誕生。其中，九九金每両開報18,088港元，與虎年收市價17,890港元比較，金價上升198港元。至於公斤條合約金價為490.48人民幣，較虎年收市價480.1人民幣上升10.38人民幣。

值得一提，大會同時展示價值逾半億元的金條，重逾120公斤。

大會同時展示價值逾半億元的金條，重逾120公斤。 ﹙黃文琪攝﹚

陳國基︰搶人才、搶企業工作「一路做」

金銀貿易場理事長張德熙致詞時表示，內地政府亦正促進香港政府數碼經濟及數碼資產的發展，數碼黃金在港落地指日可待，他對兔年前景充滿信心，祝願大家健康幸福、金銀滿屋。

政務司司長陳國基表示，隨著中港開關後，兩地人流、物流等趨活躍，金銀業的發展大有所長，將擴展新商品、新客源，打造黄金、白金走廊。

他又稱，在國家支持下，香港可加強國際金融中心地位，政府搶人才、搶企業工作「一路做」，向世界引入高質人才、企業，加強香港金融業發展的動能。

陳國基補充，兔代表機智活力，兔年為各行各業加入活力，他祝金銀業貿易場交投暢旺，市民財源廣進、身體健康，心想事成。

金價虎年升1,152港元

資料顯示，金銀業貿易場公開喊價虎年最後一個交易日，九九金每両收報17,890港元，與虎年開市價16,738港元比較，金價全年升1,152港元。