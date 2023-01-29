布林肯赴華前夕　祭出內地航天領域第一滴血｜伽羅華

美國財政部上周四（26日）宣布制裁中國長沙天儀及其子公司Spacety Luxembourg SA，因為該公司在俄烏戰爭中「策應俄羅斯」，為莫斯科的瓦格納僱傭兵集團提供衛星圖像。美國國務卿布林肯將於2月5日訪華，消息於此時曝光，相信是美方有意拋出難題，要看中方如何接招。

今次除了制裁長沙天儀（簡稱Spacety）實體於海外資產外，其他15個實體，8名個人和4架飛機也受到美國制裁，上述實體許多都位於俄羅斯境內，據稱屬瓦格納全球支持網路的部分。同日，瓦格納被定性為跨國犯罪組織。

美國國務卿布林肯將於2月5日訪華，此前財政部上周四（26日）宣布制裁中國長沙天儀及其子公司Spacety Luxembourg SA，因為該公司在俄烏戰爭中「策應俄羅斯」。（資料圖片）

Spacety是國內首家商業公司運營附有合成孔徑雷達（SAR）功能的衛星，迄今Spacety已經發射了兩顆小型C波段SAR圖像衛星，分別是2020年12月的海絲一號（Hisea-1）和去年2月的巢湖1號，後者用於天仙星座專案。

美國財政部指控Spacety向俄公司Terra Tech提供衛星照片，讓瓦格納洞悉烏軍虛實，致令烏國鹽礦小鎮Soledar於1月11日失守，布林肯如期赴華，顯然是希望中方當面給他一個合理解釋。

與其他大國一樣，內地參與航天高科技領域的公司必有軍方背景，加上Spacety首席執行官楊峰同時是中國科技部專家小組的成員，Spacety與軍方聯擊非常深，而且向俄方提供軍情必獲軍方或國家領導層的默許。

近年中國的航天科技發展，或因制裁等問題出現挫折。（資料圖片）

Spacety與解放軍關係密切

今次Spacety受制裁，對中方航天科技發展是頗大挫折，原因是SAR遙感衞星的軍事戰略價值巨大。由於Spacety可能使用源自西方的晶片技術，制裁可能讓該公司偵察功能受限。

Spacety的海絲一號衞星是國內首顆對標國際先進指標、1米分辨率及C波段商業SAR遙感衞星，可以穿透雲層，不受時間和惡劣條件限制，獲取全天時、全天候的二維高分辨雷達數據，所以SAR遙感衞星具有強大的軍事用途。然而，它在掃描地球表層的過程需要發出多道波束，並精確紀錄每次波束反射所發生的振幅與波形變化，然後將所有數據傳回地面再用電腦分析及重組，才能得出更精確的雷達「聲納」圖像。

由於向地面發射波束時最易露餡，才讓美方掌握鐵證。只要核對Spacety的SAR衛星於1月11日前何時飛越烏克蘭上空，而衛星又何時將巨量訊號下傳至地面接收站，便幾乎百分百證實Spacety當時是利用SAR攝取烏軍最新動向。近期有位瓦格納變節軍官向挪威尋求庇護，也有可能是整件事曝光的關鍵。

1981年上任美國總統的列根曾倡議星戰計劃或稱戰略防禦先制（SDI），目標為建造太空中的雷射裝置來作為反彈道飛彈系統，使敵人的核彈在進入大氣層前便遭到摧毀，當時科技水平其實不足以滿足星戰計劃，但已讓蘇聯窮其財政，最終走上土崩瓦解的道路。

主宰外太空國家能制敵放先

踏入廿一世紀，所謂制空權已經不再指大氣層的空域，而是能夠主宰外太空的國家才可制敵於先，所以具有通訊、偵測及攻擊功能的軍事衛星非常重要。

自從SpaceX旗下Starlink介入俄烏戰事後取得不俗戰果，成為人類首次大規模利用衛星通訊對敵攻擊的典範，Starlink甚至較美國GPS及中國北斗更具戰略價值，當數以萬計的Starlink衛星群鋪滿離地球500公里的軌道上，有可能造成極佳屏障，干擾或癱瘓其餘兩個衛星通訊系統，加上去年11月升空的新型Starlink衛星已附有激光鏈路通訊，能夠不需借助地面站便可實時下傳地面，這是Starlink相對其他通訊衛星的優勢。

美國五角大樓近年徹底改革其對最新一代發射系統、衛星和地面技術的要求，尋求更多民營航太企業的協助，發展名為星盾（Star Shield）網絡，率先受到青睞的自然包括已經發射3,300顆衛星升空的Starlink。

為了便於與民企對口，太空軍設立太空發展局，於2020年授予SpaceX一份價值1.49億美元的合約，用於開發能跟蹤導彈的衛星，意味這些Starlink衛星可獲授權安裝SAR來進行偵察任務。太空發展局計劃使用兩枚不同的SpaceX火箭發射這些衛星和其他衛星，但因供應鏈技術問題及合約爭議錯過了去年9月的發射機會，預計今年上半年星盾衛星將首次升空。

馬斯克與美國軍方關係愈益密切。（資料圖片）

Starlink助美空軍開發能跟踪導彈衛星

Starlink與美國空軍的合作可能更務實，其第5代匿踪戰機F35使用Starlink通訊平台進行指揮，數據傳輸速度較舊系統快30倍，這已是質的飛躍，若Starlink衛星加上SAR，不單不受地面情況干擾，而且敵機的匿踪功能只面向地面部隊，難以逃脫來自上空的衛星追踪，在敵方在明，而我方在暗下，殺敵如斬瓜切菜。

不過，馬斯克與美國軍方關係愈益密切，他旗下具戰略價值的投資便愈受關注，個人安危已關繫無數人的財富，最近他將自己在推特名稱改為Ｍr. Tweet，反映他在推特蠻幹的日子仍很長，幸好Tesla第四季業績脫胎換骨，不需要勞煩他再費太多心。

馬斯克去年可謂焦頭爛額，Tesla去年全年計股價跌逾七成，不但締造他個人財富蒸發的健力士紀綠，而且也是按美元計，也是史上空頭最賺錢的交易，Tesla的52周低為101.81美元，上周五收177.9美元，筆者於去年12月初曾預警Tesla大跌，當周周五（9日）股價為179.05，如果大家這時不去睇美股，安心去旅行，農曆年回來卻見股價完封不動，看來我也太多心。

股海瞬息萬變，有時跟得不夠貼市，可以省卻出一身冷汗。若Tesla本周穿180美元，下站200美元將不難突破。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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