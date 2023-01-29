暢談半導體業三巨頭前景　台積電力壓三星Intel｜鄭昆侖

踏入兔年之後, 港股恒指連升2日, 亦是開了「紅盤」。農曆新年前恒指在2月20日收報22,044點,兔年開局2連升之後指數見22,689點。儘管近期多了人（包括財金高官、財演名宿）看好後市、亦有人將恒指目標位設在25,000點（同一班人在22年10月至11月當時認為恒指會低見12,000點）, 但是現時未必是買入港股以及重磅中資科技股的時機了。值得買貨的時機是22年10至11月份, 現時有貨的話或者可以繼續持有, 但要有「食糊」的心理準備。

Intel的IDM業務模式或「不合時宜」、台積電鞏固了「代工優等生」的地位

早前筆者談到了台積電（TSMC）的22年第4季業績以及2023年前景。台積電的管理層指出集團的收入會「跑贏」同業。作為芯片（晶圓）代工行業的「優等生」, 台積電在先進工藝（例如是7nm、5nm、3nm）的芯片製造能力享有很大的競爭優勢。

現時有能力規模生產（Scale production）7nm以及5nm工藝的對手包括美國的Intel以及南韓的Samsung Electronics。然而, 的Samsung Electronics的產品「良率（Yield）」應該明顯低於台積電。在「Snapdragon火龍事件」發生之後, Qualcomm亦將旗艦級芯片（SoC）的生產工序再次交給台積電。Samsung Electronics另一個重點業務是Memory IC（記憶體芯片）, 但是隨住數據中心（Data Center）行業的見頂回落, Memory IC市場正在面臨重大的「去存貨」過程。

至於Intel, 這間老牌半導體企業在1月26日公佈了明顯弱於預期的22年第4季業績, 管理層亦預視2023年首季收入會持續疲弱。

在1月27日, Intel的股價亦下跌6.4%至28.16美元。除了行業環境轉弱之外, 成本上漲也是壓住Intel利潤率的原因之一。

作為IDM業務模式 (芯片設計、生產、銷售都是一間公司做)的企業, Intel在「工序分工專門化」的世代所面臨的壓力亦很大。Intel一方面想在先進芯片製造工序追上台積電, 同時也要面對市場競爭的情況。在個人電腦CPU市場, Intel近年的市佔率不斷向下。對手AMD只集中設計, 並將生產活動給予台積電負責。

相比之下, 台積電只是集中代工的範籌便是了, 那管顧客是Apple、AMD、Nvidia、還是Qualcomm。同時, 生產7nm、5nm、3nm芯片的遊戲是極為燒錢, 而且需要很多年的研發投放以及實際生產運作, 因此要在代工行業追趕上「全球人脈關係」極佳的台積電, 並不是一件容易事情。

或者,Intel需要一些新思維去突破現時「幾頭都唔到岸」的困局。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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