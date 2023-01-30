富士康重金激勵員工留崗過年　1月薪金可達2萬元人民幣

內地媒體《第一財經》報道，鴻海旗下富士康鄭州園區為吸引員工留崗過年，推出多項激勵政策，最高可達13,000元（人民幣．下同），加上基本工資，意味著其一月份薪金可達近2萬元。

富士康鄭州園區iDPBG事業部的流水線工人透露，富士康為了爭取到更多員工提前返崗，在營造春節的氣氛上花了不少心思。富士康在員工宿舍舉辦多場新年活動，但最吸引員工莫過於高達萬元的激勵政策。其中包括1月份持續服務激勵獎金每人7,000元，以及新年大禮包每人6,000元，合計最高可達13,000元，加上工資以及其它補貼，員工薪金有望在1月份達到近2萬元；而在其他月份，普通富士康工人的工資，大約5,000至6000元。

重金激勵員工留崗 勢要鞏固富士康於蘋果產業鏈地位

據報導指，Apple 明年的iPhone旗艦型號除了由富士康主力代工生產之外，還會加入立訊精密作為新的代工生產商。立訊精密從 iPhone 13 開始加入代工名單，AirPods和Apple Watch部分訂單也由立訊接手，不過唯獨頂級型號一直都是富士康獨家接單。但富士康於2022年底因工廠示威等事件影響，令到iPhone 14Pro和iPhone 14 Pro Max的出貨量低於預期。富士康以重金激勵員工新年留崗，勢要「搶」回逝去的時間，增加產能，冀鞏固其在蘋果產業鏈地位。