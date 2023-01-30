TVB小股東發公開信　指出公司存7大過失　公司強烈否認指控

一群自稱支持「TVB」多年的小股東今日（30日）於Facebook「大台小股東聯盟」專頁，向董事局管理層發公信，信中指出電視廣播（TVB，0511）管理層存有7大過失。就此，TVB其後作出嚴正聲明，指有關指控內容毫無根據，保留法律追究權利。



信中提及有關過往有關投資星美及國儲能源債券失利，導致公司損失10億元，亦提及於2021年5月的股東會上，曾有「TVB」的小股東向管理層提出相關壞賬問題，可是管理層只回應說﹕「大部份已處理了」，至於如何處理及有否可能追回欠債卻並無交待。

公開信內亦同時指出因經營不善導致連年出現虧損，以及對過往公司的投資如入主電商平台「士多」等表示質疑，及新管理層對節目收視及業績未見有太大幫助等，個別節目卻受到觀眾批評。信內亦有提及早前TVB的廣告銷售人員曾以「匪夷所思」來批評客戶。

要求公司周五作回應

信內亦指出，曾有意見指予新管理層時間，認為可能很快會好轉。可是在1年多時間，股價創下新低，所以無法再忍受，決定站出來向主席許濤及非執行董事黎瑞剛問責。

信內又指出敦促董事局於本周五（2月3日）下午5時，就7項過失作公開回應。

電視廣播︰強烈否認指控

因應網上流傳的《致「TVB」董事局的公開信》，電視廣播有限公司(TVB)午後作出嚴正聲明，指有關指控內容毫無根據，必須澄清以正視聽。

電視廣播稱，過去數年，香港飽受社會運動和新冠疫情雙重夾擊，在艱辛的大環境下，TVB 仍然保 持良好的表現，TVB 旗艦電視頻道仍為香港最多觀眾收看的電視頻道，黃金時段總收 視率維持在 25 點以上，觀眾份額為 77%。而中國內地業務於去年上半年攀升 42%。

電視廣播又指，公司十分重視企業管治水平，並嚴格遵守上市規則和廣播條例，與股東及持份者保持 透明化的管治模式，在經營好業務的同時一直致力為股東謀求長遠可持續發展的回報。 對於該公開信內的指控，TVB 予以強烈否認並保留法律追究權利。