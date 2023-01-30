林奮強︰港擁極罕見「Take 2」機會　超級聯繫人需求強勁

中美角力下，香港「中介人」角色漸受懷疑，但香港黄金五十創辦人林奮強提出，在複雜的國際形勢下，香港作為「超級聯繫人」的需求史無前例地強勁，若果香港能把握這龐大機遇，為社會經濟的各項軟件及硬件極限擴容，不難經歷 21 世紀的第二次高增長期。

他出席一講座時闡述，香港上一個高增長期是 2010 至 2015 年，家庭入息中位數上升近四成，零售銷貨值大增近五成，政府亦連年盈餘，卻因種種原因未能成功投資擴容。展望未來，資金和人才由西向東移的大勢難以逆轉，香港必須致力保持競爭力。

林奮強明言，新加坡、深圳和上海等都正力爭亞洲區內國際金融中心的地位，若香港不把握機會增建住宅、宿舍、醫院、安老院、大學、科研及各項商業硬件，機遇必將外流。同時，本港勞動人口卻隨嬰兒潮老化及出生率低而急速萎縮，「此消彼長下，港人必會遂機會而去，更加削弱社會長遠支援弱勢社群的能力。」

他總結，其實香港的「大力丸」本已大江東去，機遇錯失。幸而香港確是「福地」，擁有極其罕見的「Take 2」機會。社會各界必須了解香港面對問題的迫切性，萬眾一心為香港增能添值。「回歸至今，現屆政府執行力最強，有效落實行政主導，有望帶領香港由治及興。如此，香港最美好的 50 年仍在眼前，香港成為繁榮關愛、全球羨慕國際都會的光輝，仍然觸手可及。」