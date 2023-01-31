IMF上調今年全球GDP增長預測至2.9%　中美歐增幅預測均獲調高

國際貨幣基金組織（IMF）將今年全球經濟增長預測，由去年10月時預期的2.7%上調至2.9%，因歐美需求展現驚人韌性﹑能源成本緩解，以及內地放棄嚴格的新冠防疫限制後，經濟重新開放。



不過受到收緊貨幣政策力度加大影響，IMF將明年全球增長預測，由原來的3.2%降至3.1%。

IMF將今年美國GDP增長預測由1%上調至1.4%，並將歐元區增長預測由0.5%升至0.7%，卻對兩地區明年經濟增長預測下調0.2個百分點。同時降今年英國經濟增長預測，由原來預料錄0.3%升幅降至收縮0.6%，因受到能源價格上升及抵押貸款成本對家庭構成壓力。

IMF將今年內地經濟預測，由原來的4.4%上調至5.2%，對明年增長預測維持在4.5%。同時指出去年內地增長3%，不及全球的3.4%增速，為逾40年來內地經濟增速低於全球水平。

料今年全球通脹降至6.6%

IMF指出各國央行在遏制通脹方面取得進展，但在基礎通明確下降之前，必須將利率維持在中性水平以上。而由於大宗商品價格下跌及加息減緩需求，預測全球通脹率將由去8.8%下降至今年的6.6%，並於明年進一步降至4.3%。