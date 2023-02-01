美聯儲議息結果周四出爐　許長泰料鮑公續「放鷹」　免惹減息錯覺

本周迎來「超級央行週」，其中美國聯儲局、歐央行、英倫銀行三大央行將在周四（2月2日）公布議息結果。有分析師認為，即使加息步伐放緩，聯儲局仍必須維持「鷹派」取態，避免讓市場有重啟量化寬鬆的錯覺，窒礙儲局打擊通脹的成果。



通脹從高位回落，市場預計美國聯儲局在今次議息會議將減慢加息步伐。根據利率期貨最新顯示，市場料聯儲局加息25點子的機率達99.1%，加息50點子的機率只有0.9%。

至於市場暫時預期3月22日的議息會議，美國聯儲局將會再加息25點子，將目標利率提升至4.75%至5%。

貝萊德（BlackRock）預計今年聯儲局不會大幅降息。（路透社）

貝萊德料高利率維持更長久

貝萊德投資研究所（BII）近日發表的一份報告中提到，該行預計今年央行不會大幅降息，又認為聯儲局及歐央行會繼續加息，而高利率將維持比市場預期更長的時間（higher for longer）。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰接受《香港01》訪問稱，最近幾個月美國通脹數字回落，消費者物價指數（CPI）按月更錄得跌幅，市場憧憬聯儲局加息步伐減慢，預期2月及3月先後加息25點子，而不是50點子，主要是考慮聯儲局並非避免將經濟推向衰退邊緣。

難料年內會否加息3次或以上

必須注意的是，利率期貨暫時顯示利率峰值大概率處於4.75%至5%，並料年底有機會開始減息。許長泰稱，市場現時反映了預期聯儲局在2月及3月各加息一次，但無法預料往後的議息會議上會否再度上調利率。他補充，聯儲局主席鮑威爾去年底已暗示2024年才有機會開始減息，市場憧憬年內減息或過於樂觀。

市場傾向「鴿派」，但聯儲局官員保持「鷹派」，導致出現較明顯的分歧。許長泰分析指，若然聚焦在通脹、勞動力市場等數據，有力支持儲局維持鷹派；但觀乎消費力、住屋動工量等數字，卻支持鴿派取態。許長泰深信，聯儲局當前首要任務仍然是壓抑通脹，故此有必要維持鷹派，避免市場憧憬減息而影響抗擊通脹的工作。

摩根資產管理亞太區首席策略師許長泰認為，聯儲局當前首要任務仍然是壓抑通脹，故此有必要維持鷹派。（廖雁雄攝）

此外，許長泰指出自去年底起美國長年期國債孳息顯著回落，由於企業債、住屋按揭等均與長期利率掛勾，避免長年期利率持續下跌，他認為聯儲局在取態上必須表現「鷹派」，為市場做好預期管理。

不會著墨於縮表步伐

除了加息方面，聯儲局由量化寬鬆（QE）轉為量化緊縮（QT），自去年9月起，縮表上限更增加至950億美元。自縮表行動開始以來，聯儲局資產負債表已累計縮減約4,000億美元，但聯儲局並未有就縮表步伐提及更多新看法。

被問到聯儲局在量化緊縮方面會否有新動作，許長泰傾向相信儲局在縮表上維持不變，不會有太多著墨。原因主要是市場與聯儲局在這方面已經達成一定共識，無必要在這個較為長遠的政策上作出變動，否則市場要顧及利率的短期變化之外，又要考慮長線政策變化，可能對市場造成不必要的混亂。