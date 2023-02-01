內地公募基金第四季加倉港股　騰訊重回第一大重倉

內媒報道指，港股去年第四季出現低位V型反彈，公募基金的港股倉位亦顯著提升。數據顯示，去年四季度，公募基金港股倉位由此前的4.3%提升至5.8%，資訊科技行業是公募基金港股配置比例最高的行業。



據《中國證券報》引述華泰證券數據顯示，去年第四季度公募基金的港股倉位大致修復至2020年四季度水平，但相較於2021年一季度港股牛市時的8.6%倉位仍有一定差距。

報道又引述東方證券的研究報告，指2022年第四季主動權益類基金配置港股總市值達3,927億元，較去年第三季增加872億元。具體來看，由港股通渠道配置的港股，去年第四季倉位中位數為8.68%，較第三季上升2.4個百分點；QDII持港股倉位中位數為50.86%，較第三季增加9個百分點。

從行業配置來看，資訊科技行業是公募基金配置港股比例最高的行業，其次為非必需性消費和醫療保健業。根據興業證券數據顯示，去年第四季度，在公募基金配置的港股中，資訊科技、醫療保健、金融行業倉位相較上季度末回升較多，加倉比例分別為5.15個百分點、3.57個百分點、1.11個百分點。

重倉股方面，騰訊控股（0700）超越美團（3690）重回公募基金的港股第一大重倉股。截至2022年第四季度，公募基金港股前五大重倉股為騰訊控股、美團、藥明生物（2269）、李寧（2331）和香港交易所（0388）。