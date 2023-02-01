畢馬威發報告　指若內地保持開放步伐　私募股權行業能受惠

畢馬威發表《資產管理和私募股權2023年展望》報告，假設內地持續重新開放步伐，有關趨勢將會推動資產管理行業邁進更光明的一年，而私募股權行業會尤其受惠重新開放政策。



畢馬威中國資產管理業亞太區主管合夥人廖潤邦指出﹕「隨著防疫措施已基本取消，行業的活動正該步復蘇，香港的資產管理公司亦正準備抓住區內機遇」。

內地私募股權市場的美元交易在2022年顯著放緩，隨著基金經理計劃動用一直以來積累的待投資資金，有關情況在未來一年有望發生變化。

不過報告亦指出今年存有不同挑戰及競爭。雖然香港推出多項激勵措施以推動資產管理行業發展，但畢馬威中國希望政府可成立一個專責小組以評估有關措施，以確保香港能夠保持競爭力並抓緊未來機遇，又指出香港必須不斷完善及推廣其一系列行業激勵措施，以應對日益激烈的競爭形勢，鞏固資產管理中心地位。

籲港在稅務安排須具競爭力

報告又指出當局已制定一系列稅務優惠措施以顯示對資產管理行業的支持，但有關措施需要進一步完善才能充分發揮。其中香港須更新基金免稅規則，為基金經理繼續以香港作為基金註冊地及投資平台提供一定確定性，若香港要在稅務安排方面繼續保持競爭力，並繼續成為亞洲領先的資產管理樞紐，有關措施必不可以。