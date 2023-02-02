美國加息｜中銀香港陳衛全﹕聯儲局會加息至5厘

美國聯儲局舉行今年首次議息會議，一如市場預期宣佈加息0.25厘，令聯邦基金利率升至介乎4.5至4.75厘。中銀香港私人銀行副總經理陳衞全表示，今次已經是美聯儲連續第二次減慢加息步伐，證明美國加息週期已逐漸步入尾聲，主因是美國通脹率升至去年第四季 9%的高位後已呈現下降趨勢。陳衞全相信，美聯儲今年仍有一至兩次的加息機會，當終極利率升至5厘後，才會停止加息。

陳衞全指今年餘下時間減息的機會不大，因為美國最近的就業及經濟增長數據仍然非常理想，令年內出現大幅度衰退的機會不大。另一方面，過去幾年全球不少國家實施貿易限制，降低全球自由貿易帶來的通脹緩減作用，令全球面對結構性通脹的挑戰， 故此，除非全球經濟面對大幅度衰退的風險，否則美聯儲應該偏向保持較高利率水平一段長時間。現時的利率情況只是從過去十多年超寬鬆貨幣政策逐步回復正常。

至於美元匯價方面，美元議息後持續偏軟。美元指數自去年11月頂部115下降致現時 100，已經充分反映美元利率逐步見頂的預期，故此美元在現水平應該會保持平穩， 但日圓因4月份央行換屆而可能改變貨幣政；;澳元則因為內地放寬出入境限制，加上最近中澳關係緩和而刺激商品需求，兩者皆可看高一線。