保泰人壽委任莫樹錦出任醫療顧問

虛擬保險公司保泰人壽（Bowtie）宣佈，委任臨床腫瘤科權威莫樹錦教授出任醫療顧問，並加入醫療健康創新委員會。

公司指，莫樹錦被譽為「腫瘤學巨人」，是首名獲歐洲腫瘤學會頒發「終身成就獎」的華人。憑著其對管理嚴重疾病的研究經驗，他將從醫學及科學角度為Bowtie團隊提供戰略性建議，以進一步完善旗下的健康計劃與保險產品。

Bowtie聯合創辦人兼聯合行政總裁顏耀輝表示，莫教授是醫學界的標誌性人物，他選擇在Bowtie出任醫療顧問而非其他歷史悠久的保險公司，對團隊的意義重大，亦證明了公司在開拓醫療保險新類別路上的階段性成績被肯定。

Bowtie首席醫務總監廖永熙，很高興能夠迎來莫教授的指導，他整個職業生涯都致力於提高癌症病人的存活率並改善其生活質素，這與Bowtie向來提倡預防勝於治療的理念不謀而合，雙方一拍即合。

莫樹錦稱，作為香港人，我實在樂見本地初創企業肩負起港人健康重任。看到兩位聯合創辦人及志同道合的團隊專注向同一個目標奮鬥，令我回想起當年從加拿大回港投身科研的自己，當下便決定助他們一臂之力。他盼望，憑着更精良的檢測、更綜合的療法策略，以及各方面的醫療支援，能為病患提供更佳的治療。