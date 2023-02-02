金發局報告提出香港須擁有5項有利發展自願碳市場因素

金發局今日（2日）發表題為《碳中和之路：香港把握碳市場機遇的角色》的研究報告。



正當全球爭取於2050年實現淨零排放，自願碳市場成為動員資金流向低碳經濟轉型的重要工具之一。香港作為領先的國際金融中心及區内綠色金融中心，具備建立多元且國際化的自願碳市場的優勢。

金發局主席李律仁表示：「儘管自願碳市場仍然處於起步階段，但全球自願碳市場總值預計到2027年將達171億美元。憑藉其毗鄰中國内地和東南亞市場的優勢，以及與環球投資者的便捷聯通，香港能肩負促進國際及内地自願碳市場雙向投資的關鍵角色。除此之外，為確保自願碳市場能在香港高效運作，建立一個具備明確監管機制的生態系統必不可少。有關當局及監管機構應透過與行業諮詢協商，制定碳信用額的資產分類，以及探討其相關制度能如何適用於現有框架。」

藉鑒全球自願碳市場面對的現有挑戰，報告提出有利在港發展自願碳市場的主要考慮因素，包括（1）接納由國際標準廣泛認可的減碳項目衍生的碳信用額；（2）採用技術解決方案以應對主要營運挑戰，從而提高交易機制的效能；（3）促進標準制定者和註冊認證機構來香港開展業務，以吸引優質碳項目和資產擁有者；（4）呼籲更多金融服務業和政府支持，以促進自願碳市場的健康發展；（5）建構完善的生態系統。