高盛：美加息進入尾聲　降渣打恒生評級　中銀香港遭剔出確信買入

美國宣布加息0.25厘，加幅為連續第二次有所放緩。高盛發布報告表示，美國加息周期進入尾聲，長期貨幣市場利率已見頂，相信港銀加息周期最好的時光已過，其盈利去年已大幅提升，但估值於去年第4季受壓，現價低於周期中部，股價需待進一步催化劑提振。該行將中銀香港 （2388） 剔出確信買入名單，並下調渣打（2888）及恒生（0011）評級及目標價。



港銀加息周期最好的時光已過

高盛表示，按該行經濟師及期貨市場預計，美聯儲將在今年下半年或明年上半年開始減息，港元拆息已由今年初下跌至低於3厘，故下調銀行股淨利差預測，同時為反映內地房地產損失，以及反映較低的2025年股本回報率（ROE）及削減中期ROE，調整2022至2024年行業每股盈利為跌34%至升29%。

該行又指，近期中港通關為港銀更多費用收入及貸款增長機會，預料至2025年整體費用收入年均複合增長6%，而在不利的在岸及離岸息差下，因相對去年無增長，料貸款增長平均將為中單位數。

降渣打及恒生目標價

高盛將中銀香港剔出確信買入名單，但維持買入評級，目標價為33.9元，將恒生評級從中性下調至賣出，目標價由150元下調至116元，渣打評級由買入下調至中性，目標價由83元下調至79元。滙豐（0005）則維持買入評級，目標價70元。

高盛解釋下調恒生的評級，認為其估值不吸引，尤其相對於中銀香港。同時，《國際財務報告準則第17號》（IFRS 17）令其非利息收入增長遇阻，其較低的資本緩衝和減少留存盈利，降低資本密集型增長。另外，其房地產業務較重，在高息環境下，增長將受壓。