英倫銀行放鴿　加息0.5厘兼暗示利率4.5厘見頂　英鎊兌港元偏軟

英倫銀行一如市場預期加息0.5厘至4厘。該行公布最新議息結果，貨幣政策委員會的9名委員中，有7名贊成加息0.5厘，餘下2名委員支持利率維持在3.5厘。在今次議息聲明內，英倫銀行發出鴿派言論，暗示利率或會在4.5厘見頂。



英倫銀行又指出，按最新預測，現時市場人士預期在今年中時會將利率調高至4.5厘，並在經濟停滯及外部壓力減退等情況下，於未來3年利率會降至3.25厘。不過英倫銀行指出中期展望會受到眾多不確定因素左右，委員會將繼續就物業走勢作出評估。

議息結果公布後，英鎊兌美元跌勢加劇，並失守1.23水平，最新報1.229，跌0.69%；英鎊兌港元最新報9.6452，跌0.62%。

英國股市方面，最新報7805點，升44點。

英倫銀行指出縱使在包括英國等大部份先進經濟體，通脹已見頂回落，可是環球通脹水平仍屬高企。英倫銀行又指出，天然氣批發價近期已見回落，同時在全球需求減退情況下，供應鏈失衡情況已緩解。就算市場人士預期各國央行將調低利率，不過眾多央行仍繼續加息。

預料通脹年底降至4%

談及當地通脹時，英倫銀行指出受到能源及食品價格按年下降，去年12月物價升幅降至10.5%，又預期至今年底時通脹將回落至4%。英倫銀行指出，未來通脹走勢會視乎當地經濟環境，及加息的實際效果；並強調會密切關注通脹壓力，包括勞工市場緊張情況﹑工資升幅及服務價格上揚等。若有證據顯示出現更具持續性的壓力，在有需要時進一步收緊貨幣政策。