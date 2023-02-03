滙豐范卓雲：料3月再加息25點子後停手　最快明年次季才減息

美國聯儲局於周四（1日）宣布加息25點子後，滙豐環球私人銀行認為，美國加息週期即將結束，利率快將見頂和通脹緩和將為債券投資者創造有利的投資環境。



滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲稱，預測聯儲局將於3月再次加息25個點子，將聯邦基金利率目標區間上調至 4.75%-5%，然後在今年內保持利率在峰值區間內不變。

由於聯儲局認為通脹仍處於高位並持續關注工資增長，滙豐私銀預計在 2024 年第二季之前不會降息，預料聯儲局最快在明年第二季才減息 25 個基點，然後在明年第三季再次降息25 個基點。

范卓雲補充，雖然聯儲局一再重申其「工作尚未完成」，但聯邦公開市場委員會提供的大量數據顯示緊縮週期可能接近尾聲，包括經濟放緩和商品價格下跌，而主席鮑威爾表示租金成本應該很快開始趨於平穩。

看淡美元 看好中港亞洲股票

范卓雲指出，美國加息週期即將結束與通脹放緩，顯然對債券投資者有利，該行維持對發達市場、亞洲和新興市場投資級公司債券持偏高比重配置立場。對股票投資者而言，美國通脹緩和、勞工市場穩健而估值回落，均支持該行對美國股票的溫和偏高配置和對全球股票的中性配置的觀點。

她續稱，加息放緩表明美元強勢已經告終，當全球經濟稍後進一步顯示觸底跡象，且通脹擔憂進一步減弱時，美元表現將遜於其他主要及亞洲貨幣。由於中國重啟經濟速度快於市場預期，推動全球風險情緒改善，滙豐私銀轉而看淡美元。預計中國經濟復甦2023 年增長率重上5%，將帶領亞洲經濟增長加速，支持該行對中國內地、香港和亞洲股票的偏高比重配置觀點。