本港去年12月零售總銷貨價值年按升1.1%　優預期

政府統計處公布，去年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為337億元，較去年同月上升1.1%，勝市場預期（市場預期會出現倒退）。11月的零售業總銷貨價值的修訂估計則下跌4.1%。



政府發言人表示，展望未來，經濟活動從疫情中復常及預期訪港旅客人數上升，應有利零售銷售的表現。勞工市場情況改善將提供額外支持。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值上升1.8%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升4%）；食品、酒類飲品及煙草（上升4.9%）；藥物及化妝品（上升8.3%）；汽車及汽車零件（上升7.4%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升7.2%）；中藥（上升16.2%）；以及眼鏡店（上升4%）。

在零售業總銷貨價值中，網上銷售佔12%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為40億元，按年升12.9%。

全年銷貨值跌0.9%

全年計，2022年全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,499億元，按年下跌0.9%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌3.4%。全年的零售業網上銷售價值的臨時估計為346億元，按年上升20.8%。