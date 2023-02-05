投資半導體企業攻略　細說AMD撼贏Intel的理由｜鄭昆侖

兩週之前, Intel公佈了差勁的2022年第4季業績之後,本欄上週的文章指出對手AMD的無晶圓廠（Fabless IC）業務模式方便了AMD搶佔了Intel的市場分額。幾天之前,AMD亦公佈了22年第4季業績。儘管22年下半年全球半導體市場仍疲弱,但是AMD在第4季仍錄得16%的收入增長（按年）。相比之下,同期 Intel的收入下跌32%。上週AMD的股價上升14.1%，收報86.09美元。

個人電腦、手機、電競的市場仍然疲弱

儘管收入呈現增長, 但是AMD的季度核心純利 （Non-GAAP純利）僅持平。2022年電腦CPU以及電競GPU（Graphic Card）業務的萎縮情況,拖低了AMD整體的純利水平。

2020年疫情爆的發初段推動的在家工作（WFH）趨勢, 亦帶動了全球個人電腦市場在2020以及2021年呈現增長。再者,供應鏈緊張情況亦導致2021年全球半導體市場出現緊張的情況。在2021年,只要是半導體便自然「多人搶貨」。

然而, 尤其自從2022年第2季開始, 行業的供求情況出現了180度的逆轉。在中國的手機市場出現倒退、以及個人電腦未到「換機潮」, 拖低了消費電子產品以及相關晶片的市場環境。個人電腦CPU、手機鏡頭零件、以及記憶體IC （例如DRAM）面對很嚴重的「去存貨」情況。

於2022年第4季, 全球個人電腦市場的出貨量大跌28.5% 、全年下跌15%（來源: Gartner）。很自然, Intel首當其衝。除了CPU行業需求疲弱之外, 遭AMD搶佔市場亦是另一個不利因素。AMD所搶佔的市場不只是個人電腦CPU，還包括Data Center的伺服器晶片市場。

工業、汽車、IoT、AI相關的需求仍「撐起了」大半個半導體市場

至於AMD的情況, 個人電腦CPU的收入以及盈利情況也是不理想。然而, 來自Data Center伺服器增長以及及新收購業務「Xilinx」仍撐起了22年第4季的收入、毛利、核心純利。

Xilinx涉及工業、汽車、IoT等行業的晶片組件。在業4.0以及5.0的時代，製造業更大程度依靠機械人生產、IoT管控系統, 自然需要更多的晶片（IC）。至於汽車業, 隨著主要傳統車廠也進入電動車市場, 電子化程度的提升亦會帶動汽車業（Automotive）相關的晶片需求。

至於2023年的半導體市場, 投資的重點是選對產品類別、上市公司的產品結構分佈。另外, 避開一些正在面對技術以及高階設備限制的半導體企業, 也是尤其重要。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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