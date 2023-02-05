「黑客馬拉松大賽」吸引逾130個海內外團隊參與　比賽結果今揭曉

香港數碼資產學會昨﹙4日﹚於數碼港舉行Hackathon 2023啟動禮暨行業領導者論壇，

主禮嘉賓包括創新科技及工業局局長孫東，財經事務及庫務局副局長陳浩濂、中國全國人大常委譚耀宗、香港應用科技研究董事局主席李惠光、立法會科技創新界邱達根議員及立法會金融服務界李惟宏議員。

創新科技及工業局局長孫東稱，金融科技快速發展，人才正是行業成功的關鍵。﹙資料圖片﹚

創新科技及工業局局長孫東分享道，金融科技快速發展，人才正是行業成功的關鍵，而政府將致力令本地人才與國際更加接軌，並鼓勵年青人積極參與創科發展。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂稱，香港作為一個債券發行、保險產品以及資產管理等金融服務的集中地，在亞洲地區處於領先地位，對於推動行業發展，扮演著重要的角色。

學會聯合創會人兼會長黃仰芳稱，學會旨在為數碼資產行業的發展作出貢獻。﹙資料圖片﹚

學會聯合創會人兼會長黃仰芳則表示，學會旨在為數碼資產行業的發展作出貢獻，並與政府以及行業領導者密切合作，以促進公共教育及人才間的溝通。過去一年，學會舉辦20多場活動，至今增加了1,000名會員，增長超過一倍，是次比賽更吸引超過130個海內外團隊參與。參賽隊伍包括來自超過10個國家的高中生、大專生、博士生、專業人士及企業家。

學會聯合創會人區偉志稱，在數碼資產市場持續寒冬的情況下，除投資外，初創團隊以及業界人士可以更專注於項目的發展路向、應用及內容。

是次比賽更吸引超過130個海內外團隊參與。﹙資料圖片﹚

在行業領導者論壇的環節中，多個嘉賓就「初創公司在數碼資產行業的機遇」議題進行討論。啟動禮暨行業領導者論壇後，大會在下午時段安排了參賽隊伍與顧問導師、業界專家、領袖進行交流討論，為參賽隊伍提供寶貴建議，並從20隊中選出5隊優秀隊伍直接進入翌日決賽。決賽將於今日（5日）舉行，並同日公佈比賽結果。