洪灝：市場看漲卻見資金流出盈富　850週期線受阻後應重整旗鼓

對沖基金GROW思睿集團首席經濟學家洪灝發表名為《是死貓跳，還是牛回頭》報告，在恒指歷經三個月高達50%的大漲後，指數在850週期線這一重要技術關口停滯不前。他認為儘管市場競相看漲，但資金仍不斷流出追蹤盈富基金（2800），市場無法忽略市場獲利離場的衝動。



報告提到，恒生指數的升勢於22700點停滯不前，與其於2022年10月底設定的23000點目標，以及22500點850週期線僅一步之遙。在上周，恒指出現自去年10月底觸底以來、14週內的最大單週跌幅，跌幅超過4%，其他與中國相關的指數亦未能獨善其身

儘管市場對中國的情緒普遍回暖，股市一路高歌猛進，但數據顯示，追蹤恒指的最大ETF盈富基金的資金仍在外流。隨著恒指扶搖直上，該基金的累計資金流居然有所下降。考慮到目之所及的看漲情緒和南下資金通過互聯互通的創紀錄買入，這種資金流出之勢著實出人意料。

此外，「中國重啟」與金屬和能源之間出現分歧，行業表現並未有跟隨經濟重啟和復甦而出現漲勢，勾勒出一幅截然不同的經濟前景。報告認為，港股正處於一個關鍵的市場節點。

洪灝稱，集團認為現時處於經濟周期性復甦，但復甦的道路將是千迴百折的。該行的LLEI指標表明，2022年下半年確乎是全球經濟的轉折點。他相信，即使國市場在850週期線這一重要技術關口遭遇近期阻力，市場在回調後理應重整旗鼓。