金管局：1月外匯基金投資收入已轉正　今年維持保守性做法

金管局早前公布外匯基金去年錄得2,024億元投資虧損，為歷來最大虧損。金管局總裁余偉文表示，初步推斷今年1月外匯基金投資收入已轉正，達到幾百億元水平，希望社會用長遠角度衡量外匯基金投資表現。



他又指出，外匯基金的投資過去數年已採用防守方式，包括提高現金比例，比例目前已提高不少。近年外匯基金並已有類近現金的短年期票據，所持債券的年期也已減短很多，這些比較保守性的做法，今年會繼續進行。

外匯基金可能少量投資虛擬資產

至於外匯基金會否投資虛擬資產，余偉文表示，外匯基金不會購買虛擬資產，但其數以百計的外聘經理當中，會否有部分作出極少投資，這是該局不能完全限制，但該局是揀選審慎的投資經理，估計他們投機成分不太大，就算有虛擬資產，佔比都會較少。

余偉文表示，今日中港恢復全面通關，預料內地訪港旅客將再增加，對零售及餐飲有支持作用。由於防疫政策調整，預料內地今年經濟反彈利好本港，包括陸路貨物運輸恢復有助出口。本港目前失業率跌至3.5%，上季經濟收縮幅度收窄至4.2%，預料今年經濟將會反彈，但要留意歐美經濟放緩對本港出口造成的壓力。

本港樓市方面，樓市難以判斷，但受惠中港通關，今年樓市氣氛有所好轉，1月成交及睇樓量均微升。他又指出， 美國上月非農業職位增幅比預期大，勞工市場緊張，通脹及利率走勢頗不穩定，預計未來金融市場或持續波動。本港經濟及利率前景不明朗，提醒市民作出借貸決定時要留意利率風險，但金融體系抗震力大，面對宏觀環境可保持穩定。