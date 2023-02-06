1個月拆息回升結束10連跌　余偉文：最優惠利率見頂言之尚早

美國上周加息0.25厘，但本港銀行是次未有跟隨上調最優惠利率（P）。然而，金管局總裁余偉文表示，最優惠利率和存款利率屬銀行商業決定，視乎銀行自身資金成本和結構。而目前美國加息周期未完，聯儲局預期仍有數次加息，屆時本港同業拆息將會跟隨上升，或會增加銀行調整商業利率的壓力，因此目前指最優惠利率見頂言之尚早。

港元拆息今日普遍向上，當中與樓按相關的一個月拆息終止10連跌，升6.4點子至2.47083厘，為今年2月以來最高。

短線拆息方面，隔夜拆息升20.36點子至1.21179厘，1星期拆息升2.35點子至1.63714厘，2星期拆息跌1.32點子至1.96107厘。中長線拆息方面，3個月期拆息升5.82點子至3.53851厘，6個月期拆息升3.38點子至4.08262厘，12個月期HIBOR升4.13點子至4.64198厘。

料今年銀行貸款錄增長

另一方面，反映銀行不良貸款的特定分類貸款比率，余偉文指出去年第4季有輕微上升趨勢。升勢主要受到內地房地產公司債務問題影響，又指出壓力仍存在及預期今年上半年存不確定性。不過內地政策支持房地產健康發展，或提高貸款質素穩定，加上內地及香港經濟正在改善，認為情況需要再觀察。

去年本港銀行整體貸款增長出現倒退，余偉文指出去年在港使用貸款實際上有輕微增長，可是在內地的香港以外使用貸款下降，與內地經濟情況及未能通關，影響企業投資意欲。惟他預料貸款情況今年有望上升，既與中港兩地經濟反彈﹑政策方向支持經濟增長，以及樓市氣氛改善，刺激本港貸款需求。