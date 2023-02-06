金管局：上季18%中小企認為銀行貸款批核取態較困難

金管局公佈去年第四季「中小企貸款狀況調查」結果，83%認為銀行在當季季貸款批核的取態與6個月前相比「沒有分別」或「較容易」，與前一季的84%相若。18%認為銀行的有關取態「較困難」，稍高於前一季的15%。



在已獲批貸款的受訪者中，82%表示銀行在第四季就已批出貸款的取態「放寬」或「沒有改變」，前一季的結果為88%。18%受訪者表示銀行對其貸款的取態有所「收緊」，前一季的結果為12%。

調查亦收集有關中小企新貸款申請的結果。3%受訪者表示曾於第四季向銀行申請新貸款。在已知申請結果的受訪者中，表示申請完全成功或部分成功的受訪者佔85%，前一季的結果為88%。表示申請不成功的受訪者佔15%，前一季的結果為12%。

金管局：支援中小企措施將以「循序漸退」方式退出

另外，金管局總裁余偉文今早在向財經事務員會工作簡報時表示，百分百擔保貸款計劃未來會以循序漸進方向，慢慢退出有關支援中小企的計劃。該計劃是否延長要由政府考慮，至於有個案不獲批或批得慢，可能涉及銀行要求客戶提供新文件證明。若個別不批出個案懷疑不合理，金管局可協助跟進。

金管局副總裁李達志表示，百分百擔保貸款計劃過去一年申請平穩，在優化措施後申請突然增加，但整體基本平穩有序。該貸款計劃壞帳率2.5%左右，與向立法會申請撥款時預計的25%，處於相當不高水平。但由於部分屬還息不還本，金管局正緊密留意當企業要還本時，壞帳率會否上升。