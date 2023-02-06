趙增熹以被動收入專注音樂工作　星之子陳易希投資指數基金

為了讓不同客戶群了解跨世代的理財心得，恒生銀行邀請著名音樂總監趙增熹與獲獎發明家星之子陳易希在最新一輯廣告中分享理財錦囊。恒生銀行財富管理及個人銀行業務主管李樺倫表示，兩位分別為恒生優越私人理財及優越理財客戶，而他們一直求變的追夢歷程與恒生的理念不謀而合，他們分享了跨世代有著不同的財富管理需要，恒生都能為其提供適切的產品和服務，攜手創富未來。

曾與多位天王巨星合作的趙增熹表示，2000年後實體音樂市場陷入萎縮，但串流平台興起卻帶來新機遇，拉動整個音樂產業從谷底回升，甚至超越上世紀黄金年代的收入。

他指出，在瞬息萬變的世界，不論創作音樂或投資財富都需要主動應變。年輕時有前輩幫助，現在有能力亦希望為樂壇出一分力，幫助有潛質的年輕音樂人。透過創造被動收入，就可以專心將音樂傳承至下一代音樂人。

同樣抱有創新精神的星之子陳易希已成為創科公司創辦人。即使覺得年輕應進取，但亦了解到平衝風險和多樣化投資的重要性。陳易希表示，個人注重創新，在事業上經常都會衝出Comfort Zone，發掘新機會，有冒險精神，投資亦一樣要經常應變，放眼全球機遇。但創業的日程非常忙碌，所以指數基金這類可以覆蓋全球股市或板塊的投資產品令投資組合多元化，可攻可守，讓他可以更專注事業。