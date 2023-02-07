國民神車遇勁敵！　吉利熊貓mini電動車系列　4萬元人民幣有交易

2020年面世﹑有「國民神車」美譽的五菱宏光MINI EV系列，以價平﹑微型而獲得內地市民寵愛，銷量更曾擊敗Tesla。可是這款「國民神車」從今日起會遇上勁敵。吉利（0175）旗下熊貓mini正式上市，據報熊貓mini合共推出4款車型，官方指導價介乎3.99至5.39萬元（人民幣‧下同）。



熊貓mini定位為雙門四座微型電動車，車長﹑寬﹑高分別為3,065﹑1,522及1.,610亳米，軸距為2,015亳米。有3款顏車可供車主選擇，分別為「竹竹青」﹑「滾滾白」及「噗噗粉」，配合其可愛造型，相信有一定吸引力。

完全充滿電僅需68分鐘

熊貓mini擁有120公里及200公里兩種續航里程版本，搭載單電機驅動電機，提供9.61kwh及17.03kwh兩種容量規格磷酸鋰鐵電池。

據官方簡介，熊貓mini在攝氏25度常溫下，從30%到80%充電僅需半小時，完全充滿電需時68分鐘。

貓熊mini車內配備9.2英寸條幅式液晶儀表，搭配8英寸懸浮式中控屏。配置方面，新車擁有手機App遠程控制功能，以手機進行遠程解鎖﹑遠程尋車等功能。