香港科大（廣州）憑傳統工人訓練數碼化項目　奪黑客松比賽冠軍

虛擬科技愈來愈受重視，相關概念層出不窮。香港數碼資產學會（HKDAS）最近舉行Hackathon 2023（黑客松2023）頒獎儀式，獲獎團隊根據區塊鏈、元宇宙、Web 3.0技術和環境、社會及公司治理(ESG)等主題，提供創新理念及建議項目，例如食物供應鏈追蹤及優化隱形眼鏡回收流程，當中最年輕的得獎者為年僅17歲的美國中學生隊伍。

冠軍團隊為Touch the Metaverse，四名成員均來自香港科技大學（廣州），其創新項目結合元宇宙及工業4.0之應用，期望通過傳統工人訓練數碼化，提升工人培訓過程的安全性及效率。

亞軍隊伍Foresters項目鼓勵公司提供可持續隱形眼鏡回收方案，並提供積分獎勵機制及在沙漠地區進行對應的植樹行動，以增加回收誘因及減低碳排放和提高企業管治效能。

另外，奪得季軍的隊伍Sinevise.io的團隊成員均為來自中文大學的印尼國籍學生。其創新項目Lobby of Life主攻城市人因工作繁忙及壓力過大所導致的健康和財政管理問題，團隊期望透過手機應用程讓玩家建立虛擬人物，並透過遊戲化的方式，以輕鬆有趣的方法了解自身的健康問題及收取個人理財和健康資訊。

比賽更吸引逾130支來自超過10個國家及城市的團隊報名，得獎隊伍共獲得總值10萬港元獎金及知名機構實習機會。

是次比賽邀得香港數碼港為夥伴及香港青年服務領袖奬勵計劃合辦，並獲香港應用科技研究院、投資推廣署等多間機構及本地與海外頂尖大學，包括香港科技大學、中文大學、城市大學、香港大學、理工大學等積極支持；更獲逾130支來自超過10個國家及城市的團隊報名參與。

比賽經過多重遴選，最終由香港數碼港管理有限公司首席企業發展官陳志恒為首，以及全球首位發行華語音樂NFT藝術家陳奐仁、裕承科金首席財務總監楊雪芬、前沿有理研究主管曾天、學會聯合創會人區偉志組成的評判團選出5項獎項的得獎隊伍。