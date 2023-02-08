鮑威爾:去通脹進程已開始　倘若就業保持堅挺　利率頂峰將超預期

美國聯儲局上周宣布加息放慢至25點子，主席鮑威爾（Jerome Powell）周二發表講話，指通脹放慢過程已開始，即使勞動市場十分緊張，預計局方的抗通脹任務今年將取得長足進展。不過，當前政策緊縮力度尚未完全足夠，局方可能仍需要進一步加息。



鮑威爾表示，預計美國通脹率今年內會顯著走低，其中貨物商品領域的「去通脹」進程已經開始，不過要把通脹率壓低至2%的央行目標，還有很長的路要走，相信要到2024年才能達標，當局不會尋求修改2%的通脹目標。因此，貨幣政策需要在一段時間內繼續維持緊縮，聯儲局很可能需要進一步加息。

對於上周公布的美國1月非農就業新增51.7萬人，遠超預期，失業率創53年新低，鮑威爾指出，數據如果繼續保持堅挺，聯儲局的利率頂峰就會高於預期。至於其他聯儲委員亦有發表相似意見，明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，美國1月就業數據強勁，反映聯儲局需繼續加息，重申希望利率升至約5.4厘。

亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）也指，美國上月就業數據理想，若情況持續，利率峰值或須升至較預期為高的水平。