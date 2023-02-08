百勝中國全年少賺55%　季內淨增538家門店

百勝中國（YUMC；9987）公布截至第四季及全年業績，截至去年底止，集團全年淨利潤為4.42億美元，較去年同期的9.9億美元下降55%。經調整淨利潤為4.46億美元，較去年同期的5.25億美元下降15%。



單計第四季，季內總收入為20.9億美元，較去年同期的 22.9 億美元下降 9%（或增加 2%，不計及外幣換算的影響）。

不計及外幣換算的影響，系統銷售額按年下降4%，其中肯德基和必勝客分別下降1%和 6%。同店銷售額按年下降4%，其中肯德基和必勝客分別下降3%和8%。季內共淨新增538家門店。

管理層指，第四季度，中國新冠疫情的態勢和防控政策發生了重大變化。10月和11月期間，集團暫時停業或只提供外賣和外帶服務的門店數量不斷增加，並在11月下旬達到4,300家的峰值。

12月政府發佈一系列新的疫情防控措施，對防疫政策進行重大調整，其中包括取消大規模的核酸檢測、集中隔離和出行限制。全國感染病例激增，由於大範圍的感染，餐廳出現人員短缺，導致12月平均超過1,300家門店暫時停業或只提供有限的服務。由於大量人口感染或為了避免感染而處於居家狀態，餐廳堂食量驟降，集團調配門店員工資源以優先滿足需求更強的門店。

隨著全國疫情防控進入新階段，百勝中國維持謹慎樂觀的態度。整體商業環境及消費意願有所提升，但短期內不確定性仍然存在。消費者在節後的支出更加謹慎。其他國家的經驗也表明在防疫政策放鬆後仍有疫情暴發和變異毒株出現的可能性。部分消費者對外出仍保持謹慎態度。

與此同時，通脹環境和全球經濟轉弱等宏觀經濟因素亦會對消費行為產生影響。百勝中國對當下多變的環境保持警覺並規劃了多種情形下的應對方案以把握增長機遇並同時在需要時規避風險。