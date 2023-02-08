港股反覆低收15點　美團瀉6.5%　物管及內房均下跌

美國股市於周二（7日）反彈，其中道指揚逾200點或0.8%，納指升幅更接近2%，遠跑贏道指。今早亞太區股市走勢個別，其中澳洲及韓國股市於早段上揚，日本股市則回落。



【16:55】

港股走勢大玩過山車，不過波幅不足300點，其中科技股表現疲弱，美團（3690）更大跌6.5%。物管股及內房股同樣低收，亦拖累大市表現。

恒指收市報21283點，跌15點，國指跌42點，報7189點，科指跌84點，報4431點，成交額為1,156億元。

美團以外，今日多隻科技股均低收，為大市添上壓力，百度（9888）跌3.1%，阿里（9988）跌1.2%，小米（1810）跌3%。

物管股同樣受壓，碧桂園服務（6098）跌2%，華潤萬象（1209）跌0.4%，中海物業（2669）跌0.2%，雅生活（3319）跌1.6%。

內房股方面，碧桂園（2007）跌2.2%，雅居樂（3383）跌1.3%，中海外（0688）逆市上揚，升1.8%。

金融股高收，滙豐（0005）升2.1%，渣打（2888）升2%。

【15:24】

內地股市低收，上證收市報3232點，跌15點，深成收市報11853點，跌73點，滬深300指數收市報4076點，跌18點，創業板指數收市報2525點，跌12點。

亞太區股市方面，日股跌79點，報27606點，台灣股市收市報15618點，升217點，韓股升31點，報2483點。

港股方面，恒指跌36點，報21262點，國指跌50點，報7181點，科指報4430點，跌85點。

【13:22】

港股走勢再次逆轉，恒指最新報21286點，跌12點，國指跌38點，報7193點，科指跌73點，報4442點。

美團（3690）跌6.7%，海底撈（6862）跌1.9%，康師傅（0322）跌1.8%。

【12:22】

港股今早走勢相當反覆，可是波幅範圍不足300點，半日成交額亦不足700億元。

恒指半日升57點，報21356點，國指跌18點，報7213點，科指跌59點，報4456點，成交額為667億元。

科技股今早普遍向下，美團（3690）跌7%，報152.3元，百度（9888）跌3.6%，阿里（9988）跌1.1%，騰訊（0700）則跑贏同業，升0.8%，報383元。

網上醫療股方面，平安好醫生（1833）跌0.6%，阿里健康（0241）跌2.7%，京東健康（9618）跌1.5%。

汽車股方面，吉利（0175）跌2.2%，比亞迪（1211）跌1.1%，長汽（2333）跌0.4%。

地產股上揚，新世界（0017）升2.8%，報24.2元，新地（0016）升1.2%，信置（0083）升0.6%。

聯想（0992）升4.7%，為今早表現最佳藍籌。

【11:40】

港股今早走勢相當反覆，恒指最新報21361點，升62點，國指跌20點，報7211點，科指跌66點，報4449點。

百度（9888）挫3.6%，報156.7元，美團（3690）瀉7.1%，知乎（2390）則攀升，曾高見30.2元，最新報29.7元，升27.7%。

【10:21】

港股走勢再度逆轉，恒指最新報21214點，跌83點，國指報7164點，跌67點，科指跌86點，報4429點。

美團（3690）跌7.2%，阿里健康（0241）跌3.9%，百度（9888）跌3%，比亞迪（1211）跌2.4%。

內房股龍湖（0960）逆市揚3.5%。

能源股方面，中海油（0883）及中石化（0386）均升逾1.9%。

【09:38】

港股掉頭上揚，最新報21406點，升107點，國指升24點，報7256點，科指無升跌，報4516點。

百度（9888）跌2%，報159.2元，美團（3690）跌4%。騰訊（0700）升0.9%。

【09:20】

恒指最新報21283點，低開14點，國指最新報7219點，低開13點，科指最新報4496點，低開19點。

阿里（9988）低開0.4%，騰訊（0700）高開1%，美團（3690）低開2.9%，昨日飆升逾15%的百度（9888），亦隨他科技股走勢，低開2.8%。

滙豐（0005）高開0.5%。

內房股方面，龍湖（0960）高開1%，碧桂園（2007）平開。