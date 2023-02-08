傲利資本創辦人據報承認已走佬　「我不騙你們，也有別人騙你們」

據內媒報道，近日一間名為「傲利資本」的公司發公開信，指創辦人齊洛承認﹕「沒錯，我真的跑路了，各位（投資者）的資金已經被我用專業的團隊洗乾淨了」。



他又指，自己所在國家及澳洲沒有引渡條約，所有打算及已經提告的投資者不用再費心思，「只不過是讓律師賺了你們的錢而已，不要再做無用功了。」

報道指，傲利資本自稱為知名澳洲公司，並推出一款名為「Oli View」APP，為「專家華人定制的中文炒股軟件，助力華人投資在股市乘風破浪」，然後在澳洲珀斯﹑悉尼及墨爾本等城市招聘銷售來「拉客」注資，又指投資包括氫能源等項目，回報率聲稱達15％至24%。

利資本自稱為知名澳洲公司，並推出一款名為「Oli View」APP。（網上圖片）

「安慰」投資者﹕不瞎投資是最佳投資

信內齊洛表示，過去公司所有項目都是「徹頭徹尾的龐氏騙局」，又暗諷「以後不要貪高息，高息吃大虧，天上沒有掉餡餅。」同時「安慰」投資者不要太難過，「我不騙你們，也有別人騙你們」，「錢只不過是過眼雲煙罷了，只要人還在，錢沒了還可以再賺！當下最好的投資者就是不要瞎投資，投資自己﹑投資後代，加油，不要灰心！」

翻查資料顯示，齊洛去年曾就氫能項目，在澳洲悉尼與韓國昌源市市長許成武會面。