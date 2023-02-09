迪士尼Disney+訂閱戶數首現季度下跌　將裁員7000人

迪士尼 (DIS-US) 周三 (8 日) 公布第一季業績，串流影音服務Disney+訂閱人數流失程度並非原先預期嚴重、同時季度收入和盈利高於預期，刺激盤後股價一度勁升逾9%。

Disney+上季流失1%訂戶，全球訂戶數降至1.618億，比前一季減少約240萬用戶，是2020年推出以來首次下滑，主要是印度和東南亞國家流失用戶所致，背後原因是迪士尼在這些國家失去了印度板球超級聯賽的串流媒體版權。不過，訂戶數據的流失已經較市場預期為少，分析師先前估計迪士尼恐流失 300 萬人以上。

迪士尼上季每股收益為99美分，高於分析師平均預期的78美分；營業收入235.12億美元，高於分析師估計的234億美元；淨收入12.79億美元，低於分析師預期。

裁員冀未來削開支55億美元

重掌迪士尼的執行長艾格（Bob Iger）表示，將要求董事會年底前恢復派息。先前因疫情問題，迪士尼在2020年初暫停派息。

另外，公司宣布將裁員 7000 人，相當於員工總數約3%，以便在未來幾年削減55億美元的成本。迪士尼上一次裁員是在新冠肺炎疫情時期，在2020年11月宣布裁員3.2萬人，主要是迪士尼主題樂園的員工。