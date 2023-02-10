日本央行新行長料情人節揭曉　三大人選立場差異大　日圓爭持六算

日本央行行長黑田東彥的任期將於4月初結束，市場關注繼任人會否延續現時的超寬鬆貨幣政策。日本政府據悉計畫在2月14日（周二）提交央行行長提名。日圓兌港元在六算水平爭持，每百港元最新兌5.92日圓。

據《彭博》報道，日本執政自民黨國會事務委員會主席 Tsuyoshi Takagi 指出，政府將在2月14日上午11點公布人選。

日本政府據悉計畫在2月14日（周二）提交央行行長提名。日圓兌港元在六算水平爭持。（Reuters）

人選方面，市場盛傳，「放水派」的領軍人物，現年67歲的雨宮正佳是大熱。另外，前副行長中曾宏；以及立場鷹派的日本央行副行長山口廣秀亦是潛在人選。

雨宮正佳從大學畢業就加入央行，在決策中心的時間已經長達數十年，更有「日銀先生」（Mr. BOJ） 的稱號，因為他在黑田 2013 年的資產收購計畫中，扮演重要角色，雨宮負責起草了日本央行大部分的貨幣政策構想，並策劃了不少非常規貨幣寬鬆政策，例如2001年的量化寬鬆政策、2010年的全面貨幣寬鬆政策、2013年的異次元寬鬆政策以及延續至今的短期和長期利率操作（收益率曲線控制），因而被市場稱為「日銀先生」。

而中曾宏是大和總研的理事長，並在2013至18年間擔任日本央行副行長。他的政策立場是中立的，在制定平衡價格穩定和金融體系穩定的貨幣政策時，似乎更依賴數據。

至於山口廣秀，在對經濟專家展開的日本央行行長潛在候選人調查中，山口廣秀的排名最近升至第三位。不過，據外電報道，有自民黨成員認為，若是首相岸田文雄挑選的新任日本央行行長無法維持當前的貨幣寬鬆路線，那麼黨內可能會產生分歧。更成員表示，如果岸田文雄選擇前日本央行副行長山口廣秀，將會遭到反對。