鷹君表示李家超出訪中東　將探索沙特阿拉伯及阿聯酋投資機會

鷹君（0041）表示對香港行政長官李家超最近訪問中東表示大力支持，是向各國展示香港繼續作為環球商業樞紐的時機，並相信本港發展不再受疫情限制之下，將更勝從前。



鷹君亦指出，公司是沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）持股的豪華電動汽車公司Lucid Group Inc的早期（2014年）投資者，之後於2021年7月亦再購入其股份。鷹君所持有的Lucid股權雖然屬很少數，但該投資卻印證了集團重視可持續發展，決心投資初創企業、科技以及生物技術公司的承諾。

鷹君主席及董事總經理羅嘉瑞表示：「PIF是當今全球最大的主權財富基金之一，鷹君非常高興能夠與PIF共同投資於Lucid。沙特阿拉伯深具遠見，重點發展可持續投資，Lucid在PIF的監督和巨大資本的支持下取得重大成功，我們對此印象尤深。」

他補充：「李家超是次訪問中東，將催化本港公司探索兩地更深層次的經濟聯繫，同時促進香港樞紐經濟的發展。鷹君將探索於沙特阿拉伯和阿聯酋作進一步商業和投資夥伴的機會。」

鷹君集團旗下的酒店品牌朗廷酒店集團亦宣布，與德拉伊耶門開發局展開合作，將於2026年開設德拉伊耶朗廷酒店。