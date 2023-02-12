全球展開狙擊流浪熱氣球　再有中方機構遭美納入制裁｜伽羅華

繼2月初美國空軍在本土擊落中國偵察熱氣球後，周五（10日）再有第二個熱氣球在阿拉斯加上空被擊落，暫時未知是否中國制造，事件有可能演變為全球狙擊流浪氣球的行動。同一時間，美國商務部針對熱氣球誤闖事件，將中國6家企業及研究機構列入黑名單，雖然中美關係一再沸騰，但對全球股市幾乎沒有影響。

根據美方查探首個被擊落的熱氣球殘骸，發現熱氣球有爆炸物，很大可能是自我毀滅裝置。由於熱氣球不具備自我防衛能力，偵察能力又遠遠不及間諜衛星，一般軍事價值不高，所以一旦被發現誤闖他國，很難阻止不被擊落，不遭到索償已經不錯，很難向他國追究責任。

6家企業及研究機構分別為北京南江空天科技、中國電子科技集團公司第四十八研究所東莞凌空遙感科技、鷹門航空科技、廣州天海翔航空科技及山西鷹門航空科技。南江空天科技制造熱氣球（內地稱飛艇）的新聞早被廣泛報道，首個被擊落的熱氣球應出廠自南江空天科技無疑，由於中方不肯披露制造商身份，而上述受制裁的機構大多與中國軍工系統有密切關係，所以遭美方不問緣由一併處理。

美方制裁中國尖端科技的舉措已非首次，只是數以百計制裁黑名單的新成員，相信隨着所有不明來歷的熱氣球被處理後，事件會慢慢平息，中俄會否結盟才是西方關注重點。

美國空軍早前在本土擊落中國偵察熱氣球。（資料圖片）

特首訪中東 冀吸引油資參與離岸人民幣市場

上周特首李家超率團訪問中東，反而更受中港金融市場的關注。港府訪問團表面上是游說沙特阿拉伯石油公司沙特阿美赴港作第二上市，但更重要的議程是如何爭取中東油資更多參與香港離岸人民幣市場，這是繼去年12月中國國家領導人習近平訪問中東的後續跟進。當時中國游說沙特，希望人民幣可作為石油交易貨幣，以突破美元霸權的圍堵。

中沙兩國當時共簽署34項能源及投資協議，但中方引頸以待的人民幣計價的石油交易安排卻未能簽成，中國過去十多年一直努力游說沙特，但幾乎每次都遭婉拒，人民幣未能自由兌換是原因之一，但美國強大政治壓力才是沙特不願深化合作的根本原因。

為加強對俄羅斯的石油產業制裁，G7、歐盟成員國於月初就俄油產品的價格上限達成協議。其中，柴油等較昂貴燃料的價格上限定在每桶100美元，其他較低品質油品如燃品和石腦油—則為每桶45美元。印度早前因違反制裁令，石油交易不能以美元結算，但印度是以每桶約30美元低價購買俄油，相比今年1月中國進口俄油的每桶價格介乎72.51至83.67美元‬，同樣購買受制裁的俄油，中國付出較印度高一倍半的價錢，這又是一筆不劃算的交易。

既然中方購買俄油，留給進口沙特原油的空間不大，估計只有中國進口額的一成，對沙特而言不是太買賣，很難願意以人民幣結算來挑釁美國，況且，出售原油所得又缺乏可泊的離岸人民幣資產，除非沙特在中東安全問題不再勞煩美國，否則沙特原油交易很難涉及人民幣結算。

早前特首李家超率團訪問中東。（政府新聞處圖片）

予沙特於香港第二上市須證監會作出多項豁免

沙特阿美於2019年12月上市，最初向外發行新股僅佔1.5%，目前公眾持股少於6%，其餘全部與沙特政府有關，要將一半即3%舊股移來香港作第二上市卻有難度，除非沙特阿美發行新股，否則證監會必須為其開綠燈，一是豁免其不用符合最少5%公眾持股的規定，二是調低公眾持股最少比例的規定，全球可能只有這家上市公司的持股比例低於5%，有沒有需要作出豁免值得商榷。

另一個關卡是同股不同權，沙特阿美採用limiting ownership股權結構，容許沙特政府牢牢掌握沙特阿美國家油資產的控制權，港交所是2018年4月引入同股不同權，時為李小加掌舵的年代，曾經向沙特阿美送秋波，公司選擇海外上市地時曾考慮倫敦、紐約及香港，雖然香港當時已引入同股不同權，但在公司重大事件上，必須按「一股一票」基準決定，包括發行人組織章程文件的變動、任何類別股份所附帶權利的變動、委任或罷免獨立非執行董事等，這可能與沙特設立limiting ownership的構思有衝突，若然單單為沙特阿美開綠燈，監管思維的底線何在也是要考慮的。

領展宣布上市17年以來首次的「5供1」（資料圖片）

領展大折讓供股或引起炒風 惟筍刁與否見仁見智

講開港股市場，領展上市17年來首次5供1堪稱近期炸了煱的財經新聞，籌資188億，供股價44.2港元，較上周四收市折讓近三成，筆者身邊朋友似乎對今次大折讓供股感濃厚興趣，但領展供股是否筍刁呢？

當公司宣布供股，新的股價會受供股比例及供股價，合理供股價=（現價+供股價x供股比例)／(1+供股比例），套入領展供股條件，即合理供股價=（62.8+44.2x0.2)／(1+0.2）=59.7港元，實際折讓為兩成六，而且，按公式計，現價會持續波動，合理供股價亦會偏向供股價44.2港元反覆變化，所以折讓也不是實數。當然，更多投資者並非真的供股，他們更鍾情炒賣供股權。

表面上，領展供股條件不差，但如此筍刁是否暗藏風險。首先，供股價有多大折讓只是考慮供股的因素之一，大折讓供股涉及權益攤薄，成本可以非常高，為何公司不考慮債務融資？有沒有看中具投資潛力的新項目嗎？這些都是投資者考慮供股與否時要需要知道的事。據領展稱，籌資所得有四至五成償還現有債務，包括今年到期的70至80億港元債務，以及明年1月1日後到期的10至20億港元，供股可以將淨負債率降至低於20%。

目前市場對美國長期利率走勢看法仍然分歧，樂觀的看美息5月見頂（5.25厘），但近期又有美聯儲鷹派官員看6厘，在利率走勢如此不明朗下，領展今次快刀斬亂麻進行大折讓供股，令人疑心領展資產是否很快有大額減值撥備，而且，領展對美息走勢看法明顯悲觀，應是擔心利息支出大增才大折讓供股，觀乎中港地產市道仍有下行風險，買收租股倒不如直接買債好過。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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