領展供股跟唔跟供好？　專家：Premium光環不再　一手黨宜忍手

領展上市17年以來首次供股，「五供一」大規模集資188億元，一如市場所料觸發股價大幅下挫，開市裂口低開15%，開報53.4元，未幾跌幅略有收窄，大部分時間徘徊在54元至55元左右。股價由「6字頭」跌至現時「5字頭」，與供股價44.2元差距收窄，投資者是否仍應參與供股呢？



專家認為綜合利率走勢及收購項目的往績衡量，相信今次供股令領展的估值溢價（Premium）光環不再，建議一手黨宜忍手，不用急於在市場撈底，反而可趁下月獲得供股權後，將供股權出售，省卻接受碎股的麻煩。

聯儲局繼續縮表，將令環球市場美元資金池縮水，對資產市場包括地產樓價都會有不利影響。 （資料圖片）

前景：三大因素拆局

投資考慮供股，自然是希望賺息賺價，不過，作為房託的領展今次向市場抽水，分析師提出綜合考慮三方面因素，包括集資用途、息口走勢，及新項目收購難度等，認為領展的投資價值轉差，特別是股息分派的能力。

安里資產管理董事總經理郭家耀指出，今次集資接近接近一半的資金，都用於還債，加上供股造成的攤薄效應，因此日後的每股分派必然會下跌。（資料圖片）

先看「抽水」用途，今次集資所得的錢將用於三個方面，用於償還現時債務的比率最高達40%至50%；其餘則作一般營運資金及物色投資機會。安里資產管理董事總經理郭家耀接受訪問時指出，由於接近一半的資金，估算約為90多億元，都會用於還債，無法大幅提高集團的分派現金流，加上供股造成的攤薄效應，因此日後的每股分派，也就是向股東派息的金額必然會下跌。

第二是息口走勢，現時美國仍處加息周期，更以逾四十年來不見的速度加息，去年至今累計加息逾4.5厘。即使市場分析預期今年將會「鳴金收兵」停止加息，不過仍將會維持利率於高位一段時間，加上聯儲局繼續縮表，將令環球市場美元資金池縮水，對資產市場包括地產樓價都會有不利影響。同時，對一眾收息為主的股份，包括領展在內的房托基金，亦會削弱其收息吸引力。

領展在去年12月就斥近125億港元收購新加坡兩商場物業裕廊坊 （Jurong Point）及Swing By @ Thomson Plaza，為歷來最大收購。（Reuters）

第三，收購進度方面，領展在去年12月就斥近125億港元收購新加坡兩商場物業裕廊坊 （Jurong Point）及Swing By @ Thomson Plaza，為歷來最大收購。翻查資料，過去兩年領展斥資逾330億元，在內地及澳洲等收購項目。

分析指，要提升房託投資價值，取決於集團收購一個項目後，將物業收租能力提升的本事。以往在香港的物業項目表現優秀，不過能否在海外地區復製「翻新兼升值」的神話，需要時間證明。

多年來，領展最成功的是投資，將一眾本港公屋商場翻新，並提高租值。不過，隨著大部分公屋商場都完成翻新，要在本港再找尋有租值提升「潛力」的項目難度增加。郭家耀指出，「領展一直成功之處，是將本港公屋商場翻新，從而加租提高租值，以往管理層都向投資者證明到，內地項目亦能成功加租；不過同樣經驗能否在海外如新加坡等地複製呢? 」。

多年來領展成功將公屋商場翻新、拆售車位等資產配置，令集團享有高於同業的增長。（梁煥敏攝）

估值：難再享premium

總括而言，郭家耀認為，市場普遍對今次供股「perception 好差」，擔心領展的分派收入難以回升，一般散戶都「唔太想供」。今日股價急跌逾一成，足見市場看法。

多年來在一眾房託中，估值上領展一直享有溢價（premium），即是估值較同業如置富產業 （0778）及泓富產業（0808）等為高，背後反映的是市場看好領展及其管理層，多年來將公屋商場翻新、拆售車位等資產配置，令集團享有高於同業的增長。不過，郭家耀相信，今次領展伸手向股東拎錢，又未能承諾提升分派收入的動力，未來難以再享估值溢價。

今次供股由匯豐、星展、摩根大通三大行聯手包銷，可見大行都有信心，大型基金投資者會參與供股，要「硬食」股份的機會不高，因此，相信股份跌至今早低位接近50元水平，再挫空間細。（資料圖片）

策略：持六手宜減磅 套現供股

展望短期股價走勢，他認為今日甫開市已經急跌，跌幅相信是「一步到位」，畢竟領展的地產項目及負債比率清晰，市場「有數得計」。加上，今次供股由滙豐、星展、摩根大通三大行聯手包銷，可見大行都有信心，大型基金投資者會參與供股，要「硬食」股份的機會不高，因此，相信股份跌至今早低位接近50元水平，再挫空間細。

在股份買賣策略上，他建議可因應持股數的不同，作出不同調配。散戶投資者如果持有六手的，建議近期沽出一手，「套現返來等44.2元供股」。

至於持股不多的「一手黨」，則「一動不如一靜」，寧願忍手，暫不建議在市場買股湊足5手，反而可等待之後供股權買賣時，將供股權售出，省卻獲得碎股的麻煩。

3月9日供股權開始買賣

據領展公告，3月9日是供股權的買賣首日，屆時投資者可在市場上自由買入或沽出供股權，直至3月16日。而供股結果將於3月28日公布。