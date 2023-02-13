星展上季盈利按年升69%創新高　對阿達尼集團風險敝口為13億坡元

星展集團公布去年全年業績，純利增長20%至81.9 億新加坡元（坡元‧下同）。單計第四季，純利達到23.4億坡元的季度高位，較去年增長69%。董事會提議派發末期股息增至每股0.42坡元，以及特別股息每股0.5坡元。



星展執行總裁高博德表示:「第四季度的股本回報率創紀錄高位，達 17%，全年為 15%，這反映利率提高所帶來的好處，以及受惠於十年來致力轉型所帶來的重大結構性收益。」展望未來，他預計「在未來一年，隨著利率提高和中國重新開放，市場會重拾信心。」

集團全年總收入增長16%至165億坡元，首次突破160億坡元。加息帶動淨利息收入上升，升幅足以抵銷金融市場波動導致非利息收入的跌幅。成本收入比率從46%改善至 43%。

財富管理業務收入增25%

集團全年零售銀行業務/財富管理業務收入增長25%至66.5億坡元，因爲加息遠遠抵銷投資產品銷售跌幅的影響。財富管理客戶類別的收入增長20%，原因是利率上升和新資金淨流入增加一倍，升幅遠遠抵銷投資銷售服務費收入的跌幅。企業及機構銀行業務收入增長 28%至76.9億坡元。增長乃由於利率上升，令現金管理收入增加超過一倍所致，借貸及財資客戶銷售的收入亦有所增長。上述增幅因資本市場業務減弱而有所緩和。財資市場收入較去年的偏高的水平下跌22% 至11.7億坡元。

資產質素穩健。不良貸款比率從2021年底的1.3%下跌至1.1%，特殊撥備佔貸款從12個基點降至8個基點。股本回報率從12.5%攀升至15%的新高。

圖為2012年9月24日，來自印度的亞洲首富、阿達尼集團（Adani Group）主席阿達尼（Gautam Adani）在印度艾哈邁達巴德市（Ahmedabad）接受路透社訪問。（Reuters）

對阿達尼集團風險敝口13億坡元

在談及星展對印度阿達集團風險敞口時，高博德指出該行對阿達尼集團的風險敞口約13億坡元，當中10億坡元與一間水泥公司收購融資有關，餘下3億坡元與阿達尼集團旗下其他公司有關。

高博德指出星展對阿達尼集團旗下阿達尼企業配股一事，並無風險敞口，又指出該行擁有穩健現金流。只要能保護好現金流便不擔心對阿達尼集團的風險敞口。