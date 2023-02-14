耀才證券︰內地客於內地開立的證券帳戶　2月16日起全面暫停買貨

中證監近期正嚴打券商向內地投資者提供非法跨境證券業務的活動。本地大型券商耀才證券﹙1428﹚周一（13日）宣布，為積極配合中國監管機構措施，集團在中國監管機構仍未發出清晰的開戶指引下，率先將早前所有國內客戶於國內開立的證券帳戶，於2月16日起全面暫停使用，直至待中國監管機構或證監會釐清相關的法規。

耀才認為，就上述暫停戶口的安排，不會對集團業務及收益構成有任何影響。

至周一深夜，該行作澄清，指出﹕「為積極配合中國監管機構措施，集團在中國監管機構仍未發出清晰的開戶指引下，亦率先自行執行以下事項： 將早前所有國內客戶於國內開立的證券帳戶，並於2023年2月16日起全面暫停買入功能，直至待中國監管機構釐清相關的法規。」

另外，耀才指，據最新未經審核綜合管理賬目之初步審閱，今年1月份未經審核稅後純利約為9,700萬元，比對上月約 7,200萬元增長35%；而2022／23年度首10個月（即由2022年4月1日至2023年1月31日）期間的未經審核稅後純利為約 5.1億元，與去年同期約4.61億元相比亦增長約11%。

耀才指，當中的主要收入來源亦以香港客戶為主，佔集團收入約 98%，足以證明進行上述措施對未來業務不會帶來影響；而盈利增長的主要原因是因為隨著香港整體經濟氣氛改善，及恆指上升所帶動，加上集團有效的成本控制所致。