穩定幣BUSD發行商Paxos傳或遭美國SEC起訴　因涉違反投資者保護法

《華爾街日報》引述消息人士指出，美國證交會（SEC）擬起訴穩定幣發行商Paxos Trust Company，指控對方發行的美元穩定幣「Binance USD（BUSD）」違反投資者保護法。BUSD採用幣安品牌的穩定幣，據CoinMarketCap數據顯示，BUSD為全球第三大穩定幣，僅次泰特幣及USDC，市值逾160億美元。



幣安指出BUSD由Paxos發行及擁有，幣安只是授權品牌，又指出已要求對方停止發行BUSD，但會繼續管理該產品贖回。

報道引述消息人士指出，SEC在一封名為「Wells Notice」中指出，與美元掛鉤的BUSD穩定幣是一種「未註冊的證券」，而該信發至Paxos是提醒對方可能會採取行動。

報道指出Wells Notics並非是SEC最終採取法律行動的指標，因為對方收到後可以向SEC作回應，解釋其不應被起訴的原因。

紐約金融服務部亦傳對Paxos調查

另一方面《彭博》報道Paxos亦面臨紐約州金融服務部的調查，惟調查範圍未明確。

就上述消息，Paxos﹑SEC的發言均拒絕置評。幣安則在聲明內指出，BUSD由Paxos發行及擁有，公司只授權品牌，又指出會繼續監測有關情況。

幣安幣（Binance Coin）最新報292.94美元，跌5.03%。