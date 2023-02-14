恒生指數反覆低收50點　交投淡靜成交不足千億元　領展續下跌

美國將於當地時間周二（14日）公布1月通脹數據，市場人士靜待數據出爐。股市方面，當地三大指數於周一（13日）均高收逾1%，其中道指升近400點，重上34200點。亞太區股市今早均承接美股升幅。另一方面港匯近期處於弱勢，今早更曾觸及7.85弱方兌換保證，為去年11月以來首次，金管局因而入市承接42億元港元沽盤，至周三（15日）銀行體系結餘將降至918.64億元。



【16:40】

港股反覆低收，恒指收市報21113點，跌50點，國指跌34點，報7110點，科指跌44點，報4330點，成交額976.7億元。

醫藥股今日表現疲弱，藥明生物（2269）收市報62元，跌4%，阿里健康（0241）跌2.8%。

科技股亦向下，京東（9618）跌1.8%，報203.6元，阿里（9988）跌1.4%，報102.5元，騰訊（0700）跌2.1%，報378.6元。

內需及消費股亦低收，李寧（2331）跌1.8%，海底撈（6862）跌1.4%。

至於上日瀉近13%的領展（0823），今日仍未擺脫弱勢，收市報54元，跌1.4%。

【15:22】

內地股市走勢個別，上證收市報3293點，升9點，深成收市報12094點，跌18點，滬深300指數收市報4145點，升1點，創業板指數收市報2565點，跌8點。

【14:01】

港股午後轉跌，恒指最新報21139點，跌25點，國指最新報7125點，跌19點，科指跌32點，報4342點。

中銀（2388）升2.3%，周大福（1929）升2.7%，華潤萬象（1209）升3.5%，新世界（0017）升1.8%。

【12:21】

港股今早窄幅上落，恒指半日升46點，最新報21211點，國指升11點，報7156點，科指跌10點，報4364點，成交額為484億元。

物管股今早普遍上揚，華潤萬象（1209）升4.6%，報44.55元，碧桂園服務（6098）升2.5%，中海物業（2669）升2.8%，世茂服務（0873）升0.4%。

內房股方面，碧桂園（2007）升1.5%，潤地（1109）升1.2%，中海外（2669）升2.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.3%，美團（3690）升0.4%，騰訊（0700）升0.9%。

地產股反彈，新世界（0017）升2.9%，報23元，新地（0016）升2%，長實（1113）升1.8%，恒地（0012）升2%。

領展（0823）仍處於弱勢，最新報54元，跌1.4%。

【11:39】

恒指最新報21132點，跌31點，國指最新報7130點，跌14點，科指最新報4348點，跌26點。

地產股反彈，新地（0016）升1.7%，新世界（0017）升2.7%，長實（1113）升1.5%，嘉里（0683）升0.2%。

【09:48】

港股轉跌，恒指最新報21144點，跌19點，國指跌12點，報7131點，科指跌14點，報4360點。

康師傅（0322）升1.4%，萬洲（0288）升1.3%，京東（9618）跌1.4%。

【09:25】

恒指最新報21235點，升71點，國指最新報7167點，升22點，科指升20點，報4395點。

領展（0823）今早反彈，最新報55.25元，升0.9%，新世界（0017）升0.4%，恒地（0012）升1.3%。

銀行股方面，滙豐（0005）升0.8%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.4%，美團（3690）高開0.5%。