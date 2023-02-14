恒生指數跌31點　地產股反彈　新世界升2.7%｜持續更新

美國將於當地時間周二（14日）公布1月通脹數據，市場人士靜待數據出爐。股市方面，當地三大指數於周一（13日）均高收逾1%，其中道指升近400點，重上34200點。亞太區股市今早均承接美股升幅。另一方面港匯近期處於弱勢，今早更曾觸及7.85弱方兌換保證，為去年11月以來首次，金管局因而入市承接42億元港元沽盤，至周三（15日）銀行體系結餘將降至918.64億元。



【11:39】

恒指最新報21132點，跌31點，國指最新報7130點，跌14點，科指最新報4348點，跌26點。

地產股反彈，新地（0016）升1.7%，新世界（0017）升2.7%，長實（1113）升1.5%，嘉里（0683）升0.2%。

【09:48】

港股轉跌，恒指最新報21144點，跌19點，國指跌12點，報7131點，科指跌14點，報4360點。

康師傅（0322）升1.4%，萬洲（0288）升1.3%，京東（9618）跌1.4%。

【09:25】

恒指最新報21235點，升71點，國指最新報7167點，升22點，科指升20點，報4395點。

領展（0823）今早反彈，最新報55.25元，升0.9%，新世界（0017）升0.4%，恒地（0012）升1.3%。

銀行股方面，滙豐（0005）升0.8%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.4%，美團（3690）高開0.5%。