有線寬頻交還收費電視牌照　6月1日起停運　加大投資免費電視頻道

有線電視及HOY TV母公司有線寬頻（1097）發公告，將提早向政府交還收費電視牌照，並已獲行政會議通過，預期6月1日起終止傳送收費電視訊號。該牌照原於2029年5月底到期。



公告指，鑑於香港媒體市場結構急速改變，環球付費內容提供者及收費電視經營者競爭日益激烈，公司之間接全資附屬公司香港有線電視有限公司（有線電視）已向政府提交申請並於今天獲得批准終止本地收費電視節目服務牌照。

集團將進一步推動戰略轉型，加大投資免費電視頻道和多媒體業務，以更有效利用本地市場結構性轉變帶來的機遇。集團亦將集中及更有效利用資源於媒體業務上，以提高旗下免費電視頻道和多媒體服務的質素、競爭力和影響力，並建設面向全港市民大眾的開放平台。

明早恢復股份買賣

有線電視在該申請獲批准後將繼續受本地收費電視節目服務牌照的條款和細則約束，直至該牌照終止日期（即直至2023年6月1日（星期四）），其後有線電視將存續而本集團會繼續如常營運免費電視頻道服務以及其他業務，包括但不限於寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊，讓有線電視的人才及資源可以更靈活運用和投放於上述的業務發展。

有線寬頻今日（14日）下午1時16分起停牌。公司指，已向聯交所申請明日（15日）上午九時正起恢復股份買賣。

有線電視：免費電視業務不受影響

有線電視亦發新聞稿，指交還本地收費電視節目服務牌照後，集團旗下免費電視業務不受影響，其他業務包括寬頻通訊、電話服務、網絡建設、流動通訊等業務等也會如常繼續營運。有線電視的人才及資源可以更靈活運用和投放於上述的業務發展。

消息人士向《香港01》透露，交還牌照後公司不會裁員，相關人手會調配至免費電視及其他業務。另外，會繼續發展「有線新聞」品牌，至於提供賽馬資訊的「有線 18 台」，將轉向多媒體發展。

加強投資免費頻道和多媒體服務

公司指，鑑於近年媒體市場結構急速改變，環球收費電視經營者及付費內容提供者競爭日益激烈，在檢視業務組合後，已向政府提交申請並於今天獲得政府批准交還本地收費電視節目服務牌照；又表示本地免費電視市場出現結構性轉變，將進一步推動戰略轉型，集中資源提高節目質素、競爭力和影響力，以及更有效利用集團媒體資源，加強投資免費頻道和多媒體服務。

6月1日起終止收費電視訊號

交還牌照後，預期6月1日起終止傳送收費電視訊號，公司將妥善安排現有客戶關於收費電視服務及相關事宜。在牌照正式交還前，盡力確保所有現有客戶可以繼續收看收費及免費電視頻道內容；亦會採取一切可行措施，確保在牌照交還後市民繼續接收現有的免費電視頻道而不受影響。

有線電視用戶可選擇保留現有機頂盒等設備，公司會提供適切的指引和建議如何處理。針對個別有需要用戶如年長人士，公司會主動聯絡提供協助。如用戶無意保留設備，亦可到公司提供的回收點交還。

有線交還收費電視牌照獲行會通過。（資料圖片）

繼續發展「有線新聞」品牌

未來發展方面，公司正籌備在今年開拍電視劇和推動與海外人才及平台合作，以及為市場提供有效的線上線下內容推廣方案。為配合新世代觀眾習慣，部分有線電視節目內容將遷至網上平台，亦會加強投資多媒體業務。

公司又指，會繼續發展「有線新聞」品牌透過現有三條免費電視頻道：76 台香港國際財經台、77 台 HOY TV 及 78 台 HOY 資訊台，提供新聞資訊

「有線 18 台」轉多媒體發展

至於提供賽馬資訊的「有線 18 台」會向多媒體發展，研究在社交媒體、手機應用程式「賽馬 GPS」及其他渠道直播賽事，並在「賽馬 GPS」內，增加如電子馬經、名家貼士等資訊。

有線寬頻副主席兼執行董事曾安業表示，有線寬頻持續戰略轉型，將有效提高媒體業務的資源使用效率，把握近年本港免費電視市場結構轉變出現的新機遇，為集團創造新價值。另外，為答謝用戶，將於2023年2月15日起直至5月31日，開放10條收費頻道予所有住宅收費電視用戶收看，當中包括娛樂、兒童、教育頻道等。

HOY TV節目「一線搜查」



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牌照原訂於2029年5月底到期

翻查政府於2016年12月發出的新聞稿，指出行政長官會同行政會議已批准有線電視提出的本地收費電視節目服務牌照續期申請，牌照有效期為12年，由2017年6月1日開始至2029年5月31日結束。

有線電視承諾於2017至2023年的6年內投資共34.47億元，當中包括資本投資2.51億元和節目投資31.96億元，亦承諾為新聞、電影及預先錄製的娛樂節目提供字幕，並進一步改善客戶服務和銷售手法，包括處理終止服務的安排和跟進顧客投訴的程序。