聯儲三位有投票權委員齊聲繼續加息　利率期貨顯示６月加息機會增

美國通脹表現符合預期，受房屋、食品和能源價格升勢帶動，1月美國消費物價（CPI）按月升幅加快，不過按年計升幅持續收窄至6.4%，為連續第7個月升幅收窄。



CPI數據發表後，利率互換市場數據顯示，交易商預期，聯儲局在3月及5月分別將加息0.25厘。值得注意的是，市場對6月繼續加息的預期升溫，現時估計6月加息0.25厘可能性接近50%。

三位同樣有今年投票權的委員指出，加息周期仍未結束，聯儲局須要持續漸進加息，直至有使人信服的跡象顯示通脹將持續下降到2%的目標。

威廉斯籲續加息讓通脹回落

永久擁有投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯表示，雖然近月通脹放緩，但仍遠高於5%，聯儲局必須恢復經濟的平衡，亦會繼續加息，令通脹持續回落至2%。

至於今年投票權的美國費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，聯儲局仍未完成加息工作，但利率已經升至接近對經濟具有足夠限制性的水平。他又預計，失業率今年會升穿4%並見頂，呼籲市場不應低估勞工市場的強勢，亦有信心不會出現大規模裁員潮。

今年同樣有權投票議息的達拉斯聯儲銀行行長洛根表示，當前最主要的風險是收緊貨幣政策的幅度太小，經濟持續過熱，通脹難以受控，但亦存在過度收緊的風險，使勞工市場過度轉弱。在這個情況下，局方不應該鎖定利率見頂水平，或者有既定的利率路徑。