富途推美股「夜盤」交易　實現24小時買賣　首批逾30隻率先試行

富途證券宣布推出全港獨家美股夜盤交易時段，突破買賣美股的時間限制，讓客戶可以24小時無間斷交易美股。



近年港人投資美股需求熾熱，個別券商除了在美股交易時段為客戶提供買賣服務外，亦會設有盤前及盤後交易。富途最新更宣布提供美股夜盤交易時段，讓投資者在本港時間早上9時至下午5時買賣美股，連同一直已設有的盤前及盤後交易，變相可「5x24」買賣美股。



富途指，根據過去一年數據顯示，盤前和盤後的總交易次數等同盤中交易次數的18%，而交易總金額則等同盤中總金額為15%。在今年1月少於20日的交易日內，於美股非交易時段平台上最受關注的美股其單頁點閱率（PV）更逾146萬次，可見客戶對美股非交易時段有很大的需求。

新推出的「夜盤」交易並非適用於所有美股，在推出前期，富途會先於部分美股上提供「夜盤」服務，首批有約30多隻美股，並陸續將服務添加至不同美股。

富途證券創辦人李華表示，有見投資者一直對美股非正式交易時間的渴求十分熾熱，公司明白到新增美股夜盤新功能的重要性。有見及此，富途攜手與合作商Blue Ocean全面提升全港交易美股的體驗，接連全球的美股投資者，多維度完善整個美股交易平台。