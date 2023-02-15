十年期美債息抽高18基點　升至近3.8厘　美匯企穩103

美國CPI通脹回落步伐不及預期，市場不再100%押注今年減息，更預期除了3月和5月繼續加息外，6月繼續加息機會率升至接近50%。CPI數據發布後，美債收益率先跌後漲。



加息預期令短債收益率升幅，顯著高於長債收益率。其中，6個月期收益率自2007年7月以來首次收高於5厘上方，較日低最高上行8個基點。兩年期債息升至4.5厘，創去年11月以來高位。至於十年期美債息升近18個基點，並逼近3.8厘，刷新1月3日以來的六周新高。

因此，美債收益率倒掛情況加劇，倒掛程度刷新1981年10月以來最深紀錄，突顯市場對持續加息之下的經濟衰退擔憂。

匯市方面，美元未有跟隨美債息率向上，美元指數新報103.2，主因歐元表現更強。

歐央行已明言年內加息1厘

歐元兌美元新報1.074。受到歐央行將更進取加息支持，歐盟統計局公布，歐元區去年第4季生產總值按季增長0.1%，按年增長1.9%，與上月底公的首次估計數字一致，反映歐元區避過陷入技術性衰退。數據又顯示，上季歐元區就業人口按季增加0.4%，較市場預期高一倍，按年增加1.5%。歐洲央行早前表示，今年會再加息共1厘。