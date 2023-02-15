恒大物業134億人幣存款回流母企　中國恒大將透過轉讓資產抵銷

中國恒大 （3333） 公布，有閞恒大物業（6666）約134億元人民幣的存款質押被相關銀行強制執行一事，獨立委員會已完成獨立調查。



報告指出134億元的存款質押擔保，可分為三組，第一組涉及20億元人民幣，第二組涉27億元人民幣，第三組涉87億元，涉及金碧物業、金碧恒盈 、金碧華府、 恒大恒康、金碧世家和金碧恒康歕等六家恒大物業的附屬公司，向中國恒大提供質押擔保，惟最終因未能償還該貸款等原因，而被銀行強制執行。

中國恒大指，質押背景和原因，是從2020年12月中至下旬，基於集團的資金需求，集團提出開展一個專項融資業務，具體方案為利用附屬公司對外做質押，為第三方向銀行申請融資提供擔保，第三方融資所獲取資金投入到集團，以支付在2021年2月的負債及／或應付款。

隨後，該質押的目的，是繼續利用專項融資業務，為集團的其他營運及財務需要獲得資金，包括支付在2021年不同時間點到期的負債及／或應付款。

中國恒大 （3333） 公布，有閞恒大物業（6666）約134億元人民幣的存款質押被相關銀行強制執行一事，獨立委員會已完成獨立調查。（資料圖片）

反映集團存在潛在內控問題

公告指，質押事件的發生反映出集團存在潛在的內控問題，包括某些董事所作的行為並不符合本公司對其董事的預期標準；僱員在促成該質押安排處理內部審批時所表現出的服從性，顯示需要更多有關一般合規要求的培訓，使得妥當的審核程序得以進行。

更指出，附屬公司層面的管理人員在促成交易時表現出高度的服從性。值得一提的是，一些僱員在訪談時提到，即使交易事項違反了正常程序，他們並沒有角色去質疑集團高級管理人員所了解和推動的事項。這引申至一個潛在的問題：即在履行其批准交易者和把關者的職務時，相關人員有否行使其獨立判斷。

透過轉讓資產抵銷款項

報告亦提出多項建議，以加強公司的內部管理水平。至於補救措施，中國恒大指，正與恒大物業商討償還該質押所涉及款項的方案，方案主要透過集團轉讓資產予恒大物業抵銷相關款項，當方案進一步落實後再發出公告。

至於時任執行董事夏海鈞、潘大榮，以中國恒大及恒大地產時任執行總裁柯鵬參與該質押相關安排。董事會決議並要求他們辭職。經調查後，獨立委員會不建議三人恢復原有職位。

股份方面則會繼續停牌，直到另行通知。

值得注意的是，公司指，受限於資料有限和不完整，以及調查過程中的訪談陳述可能存在主觀性因素，對於該質押相關安排中未有客觀書證文件驗證的內容，調查無法確保其真實性、準確性及完整性。