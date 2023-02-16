東亞料今年內房回緩　貸款佔比降至一成「撥備最壞時間已過去」

受多家內地房地產商於去年面對資金流動性問題影響，東亞銀行（0023）大幅增加對該行業的貸款撥備，股東應佔溢利也因而按年減少17.3%。

東亞銀行聯席行政總裁李民橋於業績發布會上表示，與內房有關的貸款撥備於去年下半年開始大幅增加，更佔整體撥備七成，但見到內地政府對內房及經濟增長等都推出不同的支援措施，形容「撥備最壞的時間已經過去」。

聯席行政總裁李民斌補充，相關企業重組需時，不良貸款率於未來一段時間會維持較高水平。不過內地經濟已見復甦，當局亦推出多項樓市措施，過去一個月銷售有好轉，相信市場信心會回來，今年與內房相關的撥備水平亦會較去年低。

他又指，過去18個月已降低內地房地產，尤其是民企的敞口（Exposure），與內房相關的貸款降至佔整體約一成左右，再下調的難度較大。

東亞去年大幅增加對內房的貸款撥備，股東應佔溢利也因而按年減少17.3%。（網上會議圖片）

李民橋又表示，今年1月份同業拆息有所回落，但淨息差跌幅輕微，主要因為去年上半年淨利息收入低，預期今年淨利息收入增長可觀，香港業務淨利息收入或有20億元增長。

他指出，去年下半年東亞的淨息差達1.89厘，即使港元回落，今年淨息差也會維持高水平。至於東亞去年客戶貸款總額在香港與中國內地分別減少1.97%和2%，李民橋表示今年仍會較着重資產質素和多元化貸款資產，善用風險加權資產（RWA），以提升淨收益率收益率（ROE），搶存款壓力較低，有助保持良好淨息差，又預期，該行今年貸款有溫和增長。

他又指，目前銀行普通股一級資本充足率為15.8%，資本水平健康，隨著疫情後的復常，相信利息、非利息及佣金收入將會回升，有可增派息予股東。

樓市方面，李民橋指，今年一月開始樓價回升約2%，亦已經逐步通關，隨交投量回升，銀行可做更多按揭生意，對樓市前景樂觀。人手方面，雖然去年人手下跌逾4%，惟為應對跨境理財通及中港通關後的商機，前線人手已增加兩成八，亦加強數碼化等投資。