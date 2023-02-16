政府成功發售8億首批代幣化綠色債券　收益率為4.05%

特區政府宣布，在政府綠色債券計劃（綠債計劃）下成功發售8億港元的代幣化綠色債券（代幣化綠色債券）。是全球首批由政府發行的代幣化綠色債券。

是次1年期港元代幣化綠色債券於本周早前舉行網上路演，並於昨日（15日）定價，收益率為4.05%。相關發售由四間銀行承銷，其中兩間亦擔任投資者託管行。金管局的債務工具中央結算系統（CMU）為是次債券的結算及交收系統，平台則為高盛的代幣化平台GS DAPTM。

作為首批以香港法律為管轄法律的代幣化債券，是次發行顯示香港能為創新的債券發行形式提供靈活便利的法律和監管環境。金管局作為綠債計劃下香港特區政府的代表，將適時發布白皮書，總結是次發行的經驗，及展望下一步計劃，為在香港發行代幣化債券提供參考。

陳茂波：積極推動創新科技在金融領域的應用

財政司司長陳茂波表示，「香港一直積極推動創新科技在金融領域的應用，積極探索以新概念、新技術提升金融交易的效率、透明度和安全性。我在去年十月發表的有關香港虛擬資產發展的政策宣言，表明我們積極擁抱與第三代互聯網（Web3）相關的金融創新，推動市場穩慎發展。這次成功發行代幣化綠色債券，標誌香港在結合債券市場、綠色和可持續金融，以及金融科技方面的優勢，具里程碑意義。特區政府會繼續推動金融市場創新發展。」

財經事務及庫務局局長許正宇表示：「綠色債券代幣化是政府在有關香港虛擬資產發展的政策宣言中宣布的試點項目之一。透過明確的政策立場和路線圖，政府將努力提供便利的環境，讓虛擬資產行業得以可持續和負責任地發展。我們歡迎市場參與者在香港推出代幣化發行。」

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金管局總裁余偉文表示：「分布式分類賬技術（DLT）極具前景，可以為金融市場運作帶來革新。金管局與國際結算銀行創新樞紐轄下香港中心在2021年完成Project Genesis，而是次代幣化綠色債券在該項目的基礎上更進一步，利用金管局發行的現金代幣，實現鏈上（on-chain）DvP交收，促進了DLT的應用，亦讓我們更趨近全面發揮 DLT在債券市場的潛力。金管局及政府將利用是次發行的經驗，與其他持份者合作推出更多的代幣化發行，力求突破界限，鼓勵科技應用。」

中國銀行（香港）副董事長兼總裁孫煜表示：「中國銀行（香港）十分榮幸成為香港特區政府首筆代幣化綠色債券發行的聯席全球協調行、聯席牽頭行、聯席簿記行及託管行，這正好體現本行致力透過創新科技推動香港綠色及可持續金融發展的承諾，以及我們長期對金管局綠色債券發展舉措的支持。是次債券發行獲機構投資者高度關注，亦充分證明香港金融市場的多元和創新性。我們相信隨着虛擬資產演變發展及應用在綠色債券計劃中，將有助鞏固香港作為亞太區綠色及可持續金融中心的領先地位。」

東方匯理銀行香港分行行政總裁兼亞洲結構性融資主管Edouard O’Neill表示：「東方匯理銀行很高興有機會與金管局合作，為香港特別行政區政府首次發行代幣化綠色債券。這次發行標誌着香港資本市場創新的重大突破，為該地區的其他市場參與者的資產數字化奠定了堅實的基礎。我們很榮幸能夠協助正在進行的促進城市綠色金融與促進金融科技發展的舉措。」

高盛數字資產亞太區主管Max Minton表示：「本次發行證明了金管局在綠色金融領域的領導地位和創新能力，並標誌着資本市場數字化進程的又一重要里程碑。這一別具意義的發行利用高盛的代幣化平台 GS DAP™，我們很高興能發揮主要角色，為債務發行提高效率和數字化作出貢獻。」

滙豐香港首席執行官林慧虹表示：「滙豐一直支持香港特別行政區政府綠色債券計劃。是次政府首度發行代幣化綠色債券，我們非常榮幸能夠參與其中。代幣化綠色債券不單標誌着資本市場的創新里程，同時展現了債券發行和資產服務流程全部實現數位化的潛力。我們期待繼續與香港金融管理局及業界夥伴緊密合作，攜手鞏固香港在綠色金融及金融科技範疇的地區樞紐地位。」

富達國際亞太區（日本除外）董事總經理馬瑞傑：「我們很高興代表客戶參與這次創新性發行。這是香港數字資產市場實踐的重要一步。我們相信分布式分類賬技術擁有巨大潛力，促進金融市場轉型，令投資者更容易參與其中，通過代幣化帶來更多元化及更低交易成本的投資選擇。」

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是次一級發行使用在私有區塊鏈網絡上，以T+1貨銀兩訖（DvP）的方式結算代表債券實益權益的證券代幣3和代表對金管局港元法定貨幣債權的現金代幣。其後債券流程（包括息票派付、二級市場交易交收及到期日贖回）亦將以數字化形式在私有區塊鏈網絡上進行。

是次代幣化綠色債券通過CMU結算及交收，而經CMU進行的交易是受惠於香港法律下的法定交收終局性。在私有區塊鏈網絡上的記錄（on-chain records）為證明各方在平台上對證券代幣及現金代幣所有權的具有法律明確性和最終效力的記錄。