港股跌幅午後擴大至163點　周大福挫近4%｜持續更新

美國股市周四（16日）低收，三大指數均錄得逾1%跌幅，其中道指挫431點或1.3%，納指跌214點或1.8%。亞太區股市方面，日本股市跌107點，韓股亦回落。



【13:13】

港股跌由在午後擴大，恒指最新報20824點，跌163點，國指跌58點，報7031點，科指跌78點，報4288點。

周大福（1929）跌3.9%，聯想（0992）跌2.9%，希慎（0014）跌0.2%。

【12:14】

港股表現今早未見有明顯方向，半日跌121點，成交額更只略多於440億元。

恒指中午收市報20866點，跌121點，國指報7051點，跌38點，科指最新報4303點，跌63點，成交額為441億元。

周大福（1929）跌3.9%，報15.22元，海底撈（6862）跌0.5%，潤啤（0291）升0.5%。

科技股回落，阿里（9988）跌1.5%，騰訊（0700）跌0.8%，美團（3690）跌2.4%，京東（9618）跌1.1%。

金融股偏軟，港交所（0388）跌0.4%，渣打（2888）升0.4%，滙豐（0005）升0.2%，友邦（1299）跌1.4%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌1.4%，吉利（0175）跌0.5%。

內房股走勢個別，龍湖（0960）跌1.6%，雅居樂（3383）升0.4%。

【11:48】

港股跌幅進一步擴大，最新報20867點，跌120點，國指跌40點，報7049點，科指跌57點，報4309點。

周大福（1929）跌3.3%，聯想（0992）跌3%。

中國宏橋（1378）則逆市升3.3%，報8.25元。

【09:48】

港股跌幅擴大，恒指跌79點，報20908點，國指最新報7067點，跌22點，科指跌31點，報4336點。

安踏（2020）跌1.3%，九倉置業（1997）跌1.3%，潤啤（0291）跌1.1%。

【09:25】

恒指低開29點，最新報20958點，國指最新報7086點，跌3點，科指跌7點，報4359點。

科技股，美團（3690）跌0.3%，騰訊（0700）高開0.7%。

長實（1113）低開1%，新世界（0017）低開1.1%。

滙豐（0005）高開0.2%，渣打（2888）高開0.5%。